1년간 임금 3000만원, 기초생활수급비 등 챙기고 상습폭행

노동력착취약취 등 혐의…다음 재판 4월15일

전주지법 전경. 뉴스1 DB

11일 노동력착취약취와 특수폭행 등 혐의로 구속 기소된 A 씨(28)와 B 씨(27·여)에 대한 첫 공판이 전주지법 제12형사부(김도형 부장판사) 심리로 열렸다.이날 A 씨와 B 씨 측 변호인들은 공소사실 인정 여부를 묻는 재판부의 질문에 “피고인들은 공소사실을 모두 인정하고 있다”고 답했다.이에 재판부는 “변호인 측 요청에 따라 다음 기일 한 차례 속행하겠다”고 밝혔다.A 씨 등은 지난 2021년 2월부터 2022년 2월까지 C 씨(20대)를 상습 폭행하고 강제로 배달일을 시키는 등 3000만원 상당의 임금을 갈취한 혐의로 구속 기소됐다.

조사 결과 A 씨 등은 지적 장애가 있는 C 씨가 가족이 없다는 점을 노리고 접근해 이같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.또 C 씨가 자신들의 말을 듣지 않는다는 이유로 위험한 도구를 이용해 때리는 등 상습적으로 폭행했던 것으로 파악됐다. 심지어 B 씨는 C 씨를 기초생활수급자로 등록한 뒤 그의 명의로 지급된 사회보장급여 300만원 상당을 빼앗기도 한 것으로 확인됐다.A 씨와 B 씨는 기소되기 전 이혼했다.이들에 대한 다음 재판은 4월 15일에 열릴 예정이다.(전주=뉴스1)