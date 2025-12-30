쿠팡 임시대표, ‘꼼수 보상’ 비판에 “전례없는 규모”

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 30일 대규모 개인정보 유출 사태에 대한 새 보상안을 제시할 용의가 있느냐는 물음에 “(이번 보상안은) 전례가 없는 보상안”이라고 답했다.
쿠팡이 전날 소비자 보상안으로 밝힌 보상금 5만 원 중 소비자가 쿠팡에서 자유롭게 쓸 수 있는 금액은 5000원뿐이라 ‘꼼수 보상안’이라는 비판이 나온 것과 관련해 로저스 대표가 답변한 것이다.
로저스 대표는 30일 서울 여의도 국회에서 열린 연석 청문회에서 ‘더 나은 보상안을 제시할 용의가 있나, 예 또는 아니오로 말해 달라’는 더불어민주당 김현정 의원의 질의에 “저희의 보상안은 약 1조7000억 원에 달한다”라고 답했다. 그러자 질의한 김 의원은 “더 이상 보상 의지가 없다는 것으로 이해하면 될 것”이라고 했다.
앞서 전날 쿠팡은 3370만 명 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 1인당 5만 원 상당, 총 1조6850억 원 규모의 구매 이용권을 지급하는 내용의 보상안을 발표했다. 하지만 이 가운데 소비자가 쿠팡에서 자유롭게 쓸 수 있는 금액은 5000원뿐이라 생색내기용이라는 비판이 나왔다.
특히 사용처 4곳 중 2만 원은 여행 상품 전문관인 쿠팡 트래블, 2만 원은 럭셔리 뷰티 및 패션 전문관 쿠팡 알럭스에서만 사용할 수 있다. 판매 상품이 고가인 만큼 돈을 더 내야만 사용할 수 있는 구조인 것이다. 이를 두고 신규 사업군에 사실상 마케팅 쿠폰을 뿌리면서 보상안까지 신사업 홍보에 활용했다는 비판이 나왔다.
한편, 로저스 대표는 쿠폰을 통한 보상이 미국 집단소송 공정화법에 저촉된다는 지적과 관련해 “그건 집단소송에 대한 것”이라며 “저희는 자발적 보상안에 대한 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
