“성인용품 구매 3000명 명단 공개…쿠팡에 돈 요구 협박”

쿠팡에서 3367만건에 달하는 개인정보가 유출된 사건과 관련해, 유출 용의자가 성인용품 구매자 3000명의 명단을 따로 분류해 협박에 활용하려 했다는 주장이 국회에서 제기됐다. 김민석 국무총리는 이번 사안을 두고 “전반적 규모부터 내용까지 거의 역대급”이라고 밝혔다.
김승원 더불어민주당 의원은 지난 11일 국회 대정부질문에서 “유출 용의자가 3300만여 명의 개인정보 가운데 성인용품을 주문한 국민 3000명을 선별해 별도 리스트를 만들었다”며 “주소·성명·전화번호를 모두 알고 있으니 돈을 주지 않으면 외부에 공개해 쿠팡을 곤란하게 하겠다고 협박했다”고 주장했다. 김 의원은 “우리 국민의 엄청난 양의 개인정보가 범죄 집단에 의해 이용되고 있다”며 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.
이에 김 총리는 “조사와 수사뿐 아니라 재발 방지를 위한 각종 대비책을 관계 기관이 마련하고 있다”고 답했다.
한편 정부와 수사기관은 용의자 신병 확보에 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 정부는 최근 중국에 범죄인 인도를 요청했지만 아직 공식 답변을 받지 못한 상태다.
박성주 국가수사본부장은 중국 공안부를 찾아 범죄자 송환 문제를 협의 중인 것으로 알려졌다. 다만 그간 중국이 한국의 범죄인 인도 요청을 수용한 전례가 없어 송환 절차가 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다.
