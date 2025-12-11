박주민 서울시장 출사표…“기본특별시 만들겠다”

더불어민주당 박주민 의원(서울 은평구갑)이 내년 6·3 지방선거 서울시장 선거에 공식 출마를 선언하면서 “기본특별시, 기회특별시”로 만들겠다고 밝혔다. 민주당에서 박홍근 의원에 이어 두번째 출마 선언이다.
3선인 박 의원은 11일 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 “저는 서울의 전환과 도약을 제안한다. ‘기본특별시 서울’로의 전환, ‘기회특별시 서울’로의 도약”이라며 이같이 밝혔다.
그는 자신이 강조한 ‘기본’ 관련해서 “서울은 어떤 시민의 삶도 바닥으로 떨어지지 않게 기본을 보장하는 도시가 돼야 한다. 누구나 잠재력을 끝까지 펼칠 기회의 도시가 돼야 한다”고 설명했다.
박 의원은 “지금 서울은 ‘버티는 도시’가 됐다. 삶의 문턱은 높고 기회의 문은 좁아졌다”며 “살아가는 데 필요한 최소한의 기본조차 흔들리고 있다“고 지적했다.
이러한 문제점 등을 해결하기 위해 그는 △서울도시주택공사(SH)를 주택공급 및 관리 전담 기관으로 재편 △아동·노인·장애인 통합 돌봄 안전망 구축 △강북횡단선·목동선·서부선 구축 △유통구조 개선을 통한 물가 안정 △인공지능(AI) 시민교육 플랫폼 구축 등을 공약으로 제시했다.
민주당에서 서울시장 선거 출마를 공식 선언한 인사는 지난달 말 박홍근 의원에 이어 박 의원이 두 번째다. 이날 출마선언에는 12·3 계엄 당시 국회 앞으로 달려왔던 특전사 출신 배우 이관훈 씨, 서울시 청년안심주택 잠실 센트럴파크 전세 사기 피해자, 이정환 TBS 공동비대위원장, 서울 거주 다둥이 아빠 등이 발언자로 나섰다.
박성진 기자 psjin@donga.com
