‘대장동 변호사’ 출신 이건태, 與 최고위원 출마 선언

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 11일 11시 04분

글자크기 설정

이건태 더불어민주당 의원이 11일 오점 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 보궐선거 선거 출마선언을 하고 있다. 2025.12.11. 뉴시스
이건태 더불어민주당 의원이 11일 오점 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 보궐선거 선거 출마선언을 하고 있다. 2025.12.11. 뉴시스
‘대장동 변호사’ 출신 친명계(친이재명계) 이건태 더불어민주당 의원이 민주당 최고위원 보궐선거에 출마한다고 밝혔다. 이 의원은 “제가 나서는 이유는 이재명 정부의 성공을 밀착 지원하기 위해서”라고 했다.

이 의원은 11일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 이렇게 말하며 민주당 최고위원 보궐선거에 대해 “이재명 정부의 성공을 위해 밀착 지원, 소통할 후보 뽑는 보궐선거”라고 밝혔다.

이 의원은 “제가 직통 명통을 표어로 내걸었는데 항상 소통하고 당원이 부르면 언제든 소통하는 직통 최고위원, 당정청 소통 명통 최고위원이 되겠다는 것”이라며 “이 대통령의 성공을 위해 최선을 다 하겠다”고 했다.

이 의원은 ‘최고위원이 되면 어떻게 밀착 소통할 것이냐’는 취재진의 물음에 “지금 민주당 정청래 지도부는 개혁 법안과 정부 지원을 위해 열심히 최선을 다 해 일하고 있다”면서도 “엇박자 논란이 있어서 소통을 밀착해 강화할 필요가 있고, 이건 제가 적임자”라고 했다.

또 이 의원은 민주당 정청래 대표가 추진했던 1인 1표제에 대해 “1인 1표제 방향에 찬성이 아니라 1인 1표제에 찬성한다고 했다”며 “그게 옳은 것이고 거기에 반대할 사람은 없다고 생각한다”고 했다.

다만 이 의원은 “당원들의 우려를 숙의하고 소통하고 설명하는 게 필요하다고 생각한다”며 “그런 부분을 최고위원이 되면 상의할 것”이라고 했다.

#이건태#더불어민주당#최고위원 보궐선거
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스