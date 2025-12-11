‘대장동 변호사’ 출신 이건태, 與 최고위원 출마 선언

‘대장동 변호사’ 출신 친명계(친이재명계) 이건태 더불어민주당 의원이 민주당 최고위원 보궐선거에 출마한다고 밝혔다. 이 의원은 “제가 나서는 이유는 이재명 정부의 성공을 밀착 지원하기 위해서”라고 했다.
이 의원은 11일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 이렇게 말하며 민주당 최고위원 보궐선거에 대해 “이재명 정부의 성공을 위해 밀착 지원, 소통할 후보 뽑는 보궐선거”라고 밝혔다.
이 의원은 “제가 직통 명통을 표어로 내걸었는데 항상 소통하고 당원이 부르면 언제든 소통하는 직통 최고위원, 당정청 소통 명통 최고위원이 되겠다는 것”이라며 “이 대통령의 성공을 위해 최선을 다 하겠다”고 했다.
이 의원은 ‘최고위원이 되면 어떻게 밀착 소통할 것이냐’는 취재진의 물음에 “지금 민주당 정청래 지도부는 개혁 법안과 정부 지원을 위해 열심히 최선을 다 해 일하고 있다”면서도 “엇박자 논란이 있어서 소통을 밀착해 강화할 필요가 있고, 이건 제가 적임자”라고 했다.
또 이 의원은 민주당 정청래 대표가 추진했던 1인 1표제에 대해 “1인 1표제 방향에 찬성이 아니라 1인 1표제에 찬성한다고 했다”며 “그게 옳은 것이고 거기에 반대할 사람은 없다고 생각한다”고 했다.
다만 이 의원은 “당원들의 우려를 숙의하고 소통하고 설명하는 게 필요하다고 생각한다”며 “그런 부분을 최고위원이 되면 상의할 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
