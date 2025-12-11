박수현 “전재수 장관직 내려놓고 의혹 규명, 국민이 바라는 눈높이”

더불어민주당 박수현 수석대변인이 11일 ‘통일교 금품 수수’ 의혹을 받는 전재수 해양수산부 장관의 사의 표명에 대해 “공직을 딱 내려놓고 규명하겠다는 자세 자체가 국민께서 바라시는 눈높이”라고 강조했다.
그는 이날 MBC 라디오에 출연해 “전 장관과 제가 직접 통화했다. 본인이 완강히 부인하고 (의혹의) 출처도 완전히 불분명한 상태인데 명명백백하게 잘 밝혀서 장관직을 사퇴한 엄중한 선택이 국민들께 각인되기를 바란다”며 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 당 차원의 진상조사 여부는 실시하기 어려운 상황에 대해서도 설명했다. 그는 “저희는 어제 윤영호 전 (통일교) 세계본부장이라는 분이 법정에서 이름과 뭘 밝히겠다고 해서 지켜보고 있었다”며 “그렇게라도 특정되면 당에서 윤리감찰을 통해 진상조사를 할 수 있겠지만 그런 경우도 아니다”라고 말했다.
그는 “구체적으로 특정할 수 있는 근거가 나온다면 진상조사를 하라거나 하는 당대표의 즉각적인 지시가 내려가겠지만 그런 상황이 안 된다”고 덧붙였다.
한편 ‘내년 부산시장 선거에 영향이 있을 것 같다’는 진행자의 지적에 박 수석대변인은 “저는 오히려 장관직을 내려놓는 공직자의 참된 자세를 통해 사실이 아니라는 것이 밝혀지면 더 큰 정치인으로 성장할 기회라고 생각한다”고 말했다.
