민주 “합당과정 지분 논의 없을 것” vs 조국 “독자적 DNA 확대”

더불어민주당과 조국혁신당이 합당에 대한 내부 논의를 본격화하기도 전에 신경전을 벌였다. 조국혁신당 조국 대표가 “조국혁신당의 독자적 DNA가 보존은 물론 확대되어야 한다”고 말한 데 대해 민주당 조승래 사무총장이 “민주당이라는 큰 생명체 내에서 조국혁신당의 DNA도 잘 섞이게 될 것”이라고 응수한 것. 6·3 지방선거 출마자들의 공천 문제가 합당을 둘러싼 양당의 협상에 도화선이 될 것이라는 분석이 나온다. 민주당 내에서는 정청래 대표의 합당 제안에 대한 “독단적 결정”이라는 비판에 더해 합당 자체에 대한 반대 목소리도 커지는 기류다.
● 민주당 “지분 논의 있을 수 없어”
조 사무총장은 25일 기자간담회에서 합당 시 조국혁신당의 지선 공천 지분을 인정할지에 대해 “협의 과정에서 지분에 대한 논의는 있을 수 없다”며 “내란 청산과 지선 승리, 이재명 정부 성공을 위해 어떻게 힘을 모을지가 핵심”이라고 말했다. 지선 공천 지분을 협상할 여지를 일축한 것. 핵심 당직을 맡고 있는 의원은 “지분은 줄 수가 없다. 다함께 원칙적으로 경선을 치러야 할 것”이라고 했다.
또 조 사무총장은 조 대표의 DNA 발언을 거론하며 “민주당의 70년 역사에는 수많은 정치 세력의 DNA가 새겨져 있다”고 말했다. 당명 변경 여부에 대해서도 “‘더불어민주당’이 유지되야 한다는 생각을 당연히 갖고 있다”고 선을 그었다. 민주당 중심의 흡수 합당 방침을 분명히 한 것으로 풀이된다.
반면 조국혁신당은 가치와 비전 보존을 명분으로 내세우며 치열한 협상을 예고했다. 조 대표는 전날(24일) 의원총회 뒤 기자들과 만나 “어떠한 경우에도 조국혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다”고 했다. 조국혁신당 핵심 당직을 맡고 있는 의원은 “우리가 일관되게 주장하고 지향했던 가치나 비전들이 더 발전적으로 진전될 수 있어야 합당의 의미가 있다”고 했다.
민주당에서는 주말 사이 합당 자체에 반대하는 여론도 거세지는 모습이다. 원조 친명(친이재명)계 ‘7인회’ 출신인 문진석 의원은 전날 소셜네트워크서비스(SNS)에 “합당 관련해서 더 이상의 논란은 실익이 없어 보인다. 이쯤에서 멈추었으면 한다”고 했다. 당사 앞에서는 일부 당원들이 합당 반대 피켓을 들고 시위를 벌였다. 한 초선 의원은 “지역에서는 합당 추진을 도저히 이해할 수 없다는 반응이 대다수”라며 “지선 절차가 진행 중인 상황에서 합당이 거론되니 후보자들이 혼란을 느낀다”고 했다.
반청(반정청래)계 강득구 최고위원도 정 대표가 24일 SNS에 도종환 시인의 시 ‘흔들리며 피는 꽃’을 올리자 “당원의 뜻은 독단으로 결코 꺾을 수 없나니, 흔들리는 것은 뿌리 없는 꽃뿐”이라고 지적하기도 했다.
● 1인 1표제 재추진에 당원 85% 찬성
이런 와중에 정 대표가 재추진 중인 대의원·권리당원 1인 1표제 당헌 개정에 대해서는 권리당원 85% 이상이 찬성 의사를 밝혔다. 22일부터 24일까지 1인 1표제 관련 당헌 개정안에 대한 의견 수렴에 전체 권리당원의 31.64%가 참여해 찬성률 85.3%가 나온 것. 지난해 11월 의견 수렴 때와 비교하면 투표율은 지난번(16.8%)보다 2배 가까이 늘었고, 찬성률은 당시(86.6%)와 비슷했다. 이번 의견 수렴이 정 대표가 합당을 제안한 22일부터 진행된 것을 감안하면, 합당 이슈에 대한 반발 여론은 반영되지 않은 것으로 풀이된다.
정 대표는 24일 SNS에 “당원들의 압도적 다수의 뜻을 다시 한 번 확인했다”며 “당원들께서 주신 명령을 잘 받들겠다”고 말했다. 그러면서 “당의 모든 의사와 진로는 당원들의 뜻을 받들어 당원들이 가라는대로 가고 당원들이 하라는대로 하겠다”며 “조국혁신당과 합당 문제도 이와 똑같은 이치로 절차를 밟겠다”고 덧붙였다. 민주당은 다음달 2, 3일 중앙위원회 투표를 통해 당헌 개정을 마무리할 예정이다.
