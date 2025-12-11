“폐기 생선뼈로 요리했다”…도쿄 중식당 중국인 점주 체포

  입력 2025년 12월 11일 06시 00분

일본에서 식당을 운영하던 중국 국적의 중식당 점주. 뉴시스
일본 도쿄에서 중국 국적 중식당 점주가 수산시장 폐기물인 생선 뼈 30㎏을 훔쳐 식당 메뉴에 사용한 혐의로 경찰에 체포됐다. CCTV에는 점주가 자전거로 폐기물 집하장에 접근해 생선 뼈를 반복적으로 가져가는 장면이 포착됐다.

9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 지난달 28일 일본 경찰은 중국 국적의 A 씨(66)를 절도 및 불법 침입 혐의로 입건했다.

A 씨는 지난달 21일 도쿄 도요스 시장의 수산 도매 건물에 침입해 210엔(약 2000원) 상당의 참치 등심과 뼈 등 폐기물 30㎏을 훔친 혐의를 받는다.

공개된 폐쇄회로(CC)TV에 따르면 A 씨가 생선 뼈 매입 업체의 집하장에 자전거를 타고 도착하는 모습이 포착됐다.

A 씨는 같은 달 22일과 26일에도 비슷한 범행을 반복해서 저질렀고 이를 목격한 시장 직원들의 신고로 체포됐다.

● 중식당 운영하며 폐기 생선뼈 ‘재활용’…일부 손님에게 제공까지

경찰 조사에 따르면 A 씨는 도요스 시장에서 약 1.5㎞ 떨어진 곳에서 남편과 함께 중식당을 운영해왔다. 해당 식당은 지역 주민들 사이에서 ‘가성비 좋은 해산물 식당’으로 알려진 곳이었다. A 씨는 재료를 구하려 시장을 자주 방문했고, 생선 뼈가 모이는 장소도 미리 파악하고 있었던 것으로 드러났다.

문제는 이 생선 뼈가 식용으로 사용되는 재료가 아니라는 점이다. 하지만 A 씨는 훔친 생선 뼈를 미트볼로 만들어 직접 먹기도 했고 일부는 손님들에게 구워 제공하기도 한 것으로 확인됐다.

A 씨는 “폐기 처리되는 뼈인데, 요리하면 먹을 수 있을 것 같았다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

일본 현지 언론은 “폐기물이라는 점을 알고도 손님에게 제공했다면 식품위생법 적용 여부도 검토될 수 있다”며, 이번 사건이 단순 절도 사건을 넘어 공중위생 문제로 확대될 가능성을 제기했다. A 씨의 일본 체류 자격은 공개되지 않았으나, 이번 사건으로 강제 추방 조치를 받을 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

● 日 “폐기물 제공이 문제”…中 “먹을 수 있으면 괜찮아” 엇갈린 반응

사건이 공개되자 일본 누리꾼들은 위생 문제를 중점적으로 비판했다. 일본 누리꾼들은 “30㎏에 210엔이면, 그냥 업체에 정식으로 사게 해달라고 부탁했으면 됐을 일인데”, “폐기물을 손님에게 제공한 것 자체가 문제다”, “왜 폐기물을 훔치려고 한건지 이해가 안간다” 등의 반응을 보였다.

반면 중국 SNS에서는 비판과 동정 여론이 엇갈렸다. 일부는 “외국에서 절도는 나라 망신이다”, “정말 창피하다”고 지적했지만, 또 다른 누리꾼들은 “가난했던 시절 버려진 식재료를 아끼던 문화가 있다”, “조리해서 먹을 수 있다면 크게 문제 될 것도 없다”고 옹호하는 의견도 내놨다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
