김윤덕 국토장관 “이상경 사퇴 송구…국민 눈높이 다시 생각”

김윤덕 국토교통부 장관이 “집값 떨어지면 사라” 발언 및 갭투자 논란으로 물러난 이상경 전 국토부 1차관의 사퇴에 대해 “송구스럽고 죄송하다”고 사과했다.
김 장관은 28일 오전 서울 성동구 성수1구역 민간 재건축 현장을 방문한 자리에서 기자들과 만나 “공직자가 정책을 실행하고 발언하는 데 있어 국민 눈높이에 맞게 해야 한다는 점을 다시 한번 생각했다”며 이같이 말했다. 다만 “이 전 차관이 사의를 표명했는데 여러 가지 정책을 실행하는 과정에서 불가피한 선택이 있었던 점도 국민들께서 헤아려 주시길 바란다”고 했다.
앞서 이 전 차관은 19일 한 유튜브에서 “지금 (집을) 사려고 하니까 그런 스트레스를 받는 것“이라며 ”돈이 쌓이면 그때 가서 사면 된다”고 말했다. 이후 그의 배우자가 33억 원이 넘는 아파트를 전세를 끼고 매입(갭투자)한 사실까지 알려지자 사퇴 요구가 이어졌다. 그는 나흘 만인 23일 유튜브를 통해 사과했으나 여론이 가라앉지 않자 다음날(24일) 결국 사의를 표명했고 대통령실은 즉각 사표를 수리했다.
김 장관은 “현재 차관 공석이기 때문에 조속히 인사를 진행하고, 한국토지주택공사(LH) 사장 역시 사의를 표명한 만큼 주택공급 정책이 차질 없이 집행되도록 빠르게 조치하겠다”고 했다. 대통령실은 이튿날인 25일 이 전 차관의 면직안을 재가했다. 국토부는 국민 정서를 고려해 별도의 이임식은 열지 않았다.
