李 “대전-충남 빠르게 통합… 지방선거서 새 단체장 뽑자”

與 2, 3월까지 ‘통합 특별법’ 처리 계획
이재명 대통령이 18일 더불어민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원들에게 “대전·충남 통합 논의를 최대한 빠르게 진행하자”며 “다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 했다. 내년 6월 지방선거에서 대전·충남 통합 광역단체장을 선출하자는 것이다.
이 대통령은 이날 민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원 14명을 대통령실로 초대해 “과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충청의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 광역 지자체를 통합하는 ‘5극(수도권, 동남권, 대구경북권, 중부권, 호남권) 3특(제주, 전북, 강원)’ 구상을 추진해 왔다.
민주당은 이달 중 특별위원회를 구성해 대전·충남 통합 특별법을 발의한 뒤 내년 초 국회에서 법안을 처리하겠다는 목표를 내놨다. 대통령실 고위 관계자는 “빠르게 추진하면 2월 또는 3월 중 처리가 가능할 것”이라고 했다.
대전·충남 통합이 급물살을 타면서 첫 광역자치단체 통합이 성사될 가능성이 커졌다. 국민의힘은 올 10월 이미 ‘대전·충남 통합 특별법’을 발의했다. 국민의힘 소속 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사가 지난해 통합 추진에 합의하면서다.
이에 따라 내년 6·3 지방선거 구도에도 큰 변화가 나타날 전망이다. 민주당에선 통합 자치단체장에 강훈식 대통령비서실장 차출설이 거론되는 가운데 국민의힘에선 현역인 이 시장과 김 지사가 후보로 거론된다.
윤다빈 기자 empty@donga.com
허동준 기자 hungry@donga.com
