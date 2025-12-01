李 “대전-충남 빠르게 통합… 지방선거서 새 단체장 뽑자”

與 2, 3월까지 ‘통합 특별법’ 처리 계획

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실에서 열린 더불어민주당 대전-충남 국회의원 초청 오찬 간담회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2025.12.18. 대통령실 제공
이재명 대통령이 18일 더불어민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원들에게 “대전·충남 통합 논의를 최대한 빠르게 진행하자”며 “다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 했다. 내년 6월 지방선거에서 대전·충남 통합 광역단체장을 선출하자는 것이다.

이 대통령은 이날 민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원 14명을 대통령실로 초대해 “과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충청의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 광역 지자체를 통합하는 ‘5극(수도권, 동남권, 대구경북권, 중부권, 호남권) 3특(제주, 전북, 강원)’ 구상을 추진해 왔다.

민주당은 이달 중 특별위원회를 구성해 대전·충남 통합 특별법을 발의한 뒤 내년 초 국회에서 법안을 처리하겠다는 목표를 내놨다. 대통령실 고위 관계자는 “빠르게 추진하면 2월 또는 3월 중 처리가 가능할 것”이라고 했다.

대전·충남 통합이 급물살을 타면서 첫 광역자치단체 통합이 성사될 가능성이 커졌다. 국민의힘은 올 10월 이미 ‘대전·충남 통합 특별법’을 발의했다. 국민의힘 소속 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사가 지난해 통합 추진에 합의하면서다.

이에 따라 내년 6·3 지방선거 구도에도 큰 변화가 나타날 전망이다. 민주당에선 통합 자치단체장에 강훈식 대통령비서실장 차출설이 거론되는 가운데 국민의힘에선 현역인 이 시장과 김 지사가 후보로 거론된다.

윤다빈 기자 empty@donga.com
허동준 기자 hungry@donga.com
