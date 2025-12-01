與, 지방선거 전에 ‘대전-충남 통합’ 속도전… 강훈식 차출설

‘국힘 선점 이슈’ 여권 의제로 가져와
민주, 추진위 구성-법안 발의 나서
국힘 “환영” 속 정치적 노림수 경계
현역 이장우-김태흠 후보 거론
이재명 대통령이 대전·충남의 신속한 통합을 강조한 직후 더불어민주당이 내년 2월 특별법 처리를 약속하면서 사상 첫 광역자치단체 통합이 급물살을 타고 있다. 이 대통령이 민주당을 설득해 대전·충남 통합에 앞장선 것은 ‘5극(수도권 동남권 대구경북권 중부권 호남권) 3특(제주 전북 강원)’ 공약 이행과 함께 충청 탈환을 통해 내년 6·3 지방선거를 유리한 구도로 이끌려는 정치적 포석으로 풀이된다. 최대 행정·재정 지원을 약속하면서 국민의힘이 선점했던 대전·충남 통합 이슈가 여당 의제로 탈바꿈했기 때문이다. 대통령실에서는 첫 통합 시장 후보로 강훈식 대통령비서실장 차출설이 제기되고 있다. 한발 앞서 특별법을 추진한 국민의힘은 “정부의 입장 변화를 환영한다”고 밝혔지만 일각에선 “여권이 선거 공학적으로 접근한 것”이라며 불편한 기류도 감지된다.
● 與, 이달 추진위 구성-내년 2월 특별법 처리
이 대통령은 이날 민주당 소속 대전·충남 국회의원 14명과의 오찬에서 “다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있도록 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”며 여당에서도 내년 지방선거 전 통합 논의를 서둘러 달라고 강조했다.
이 대통령이 직접 대전·충남 통합을 주도하고 나선 것은 전국 선거의 캐스팅보터로 꼽히는 충청 민심을 여권 우위로 바꾸기 위한 전략으로 풀이된다. 1995년 민선 체제 전환 후 치러진 8번의 지방선거에서 민주당과 국민의힘 계열 정당은 충남과 대전에서 팽팽히 맞서 왔다. 지역정당인 자유민주연합과 자유선진당 등이 승리했을 때를 제외하면 대전에선 국민의힘 계열이 세 차례, 민주당 계열이 두 차례 승리했으며 충남에선 민주당 계열이 세 차례, 국민의힘 계열이 두 차례 승리를 나눠 가진 것.
이런 상황에서 지역 주민들의 찬성 여론이 높은 통합을 전후로 정부 차원의 전폭적인 지원에 나서면 현재 국민의힘이 차지하고 있는 충남권을 한 번에 탈환할 수 있다고 판단한 것이다.
이 대통령은 의원들에게 “수용 가능한 최대치를 부여하겠다”며 적극적인 행정·재정 지원을 약속한 것으로 알려졌다. 김민석 국무총리도 15일 대전·충남 민주당 의원들과 오찬을 갖고 의견을 청취한 것으로 전해졌다.
민주당은 이르면 19일 최고위원회의에서 대전·충남 통합추진위원회(가칭) 신설을 의결하고, 법안을 당론으로 발의하겠다는 계획이다. 민주당은 내년 2, 3월경 국회 본회의에서 특별법을 처리한 다음 공직선거법 등 후속 법안 개정 작업도 후보자 등록일인 내년 5월 15일 이전까지 모두 마치겠다는 구상이다.
● 野도 환영, 6월 지방선거 구도 지각변동
대전·충남 통합은 지난해 11월 국민의힘 소속인 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사의 행정 통합 선언 이후 올 10월 국민의힘 의원 45명이 ‘대전충남특별시 설치 특별법’을 발의하는 등 야당이 주도해 왔다. 민주당 의원들은 국민의힘 주도의 행정 통합에 반대해 왔다.
여권의 태도 변화에 특별법을 대표 발의한 국민의힘 성일종 의원은 이날 “비록 늦기는 했지만 이제라도 동의해 주신다니 감사드린다”고 했다. 이 시장도 “이 대통령께서 밝히신 행정 통합 구상과 취지에 공감하며 이를 지지한다”고 거들었다. 김 지사는 “민주당은 법안 심의 과정에서 당리당략이나 정치적 이해관계를 지양하고, 특별법의 근간이 훼손되지 않도록 유념해주기 바란다”고 했다.
하지만 불편한 기류도 감지된다. 국민의힘 관계자는 “국회에서 단 한 차례 논의도 없었는데, 번갯불에 콩 구워 먹듯이 몇 달 안에 두 개의 광역자치단체를 통합하는 작업이 완성될 수 있겠느냐”고 말했다. 다른 관계자는 “여당 입장에선 대전·충남이 통합돼 야당이 ‘현역 프리미엄’ 없이 내년 지방선거를 치르게 되면 승산이 있다는 계산 아래 움직이는 것”이라고 말했다.
여권에선 그간 이 대통령과 호흡을 맞춰 온 강 비서실장이 통합시장 후보로 급부상하는 분위기다. 이 대통령은 앞서 세종에서 열린 기획재정부 등에 대한 업무보고에서 “비서실장도 고향에 왔는데 한 말씀 하시라”며 “훈식이 형, 땅 산 것 아니에요?”라고 언급한 바 있다. 국민의힘에선 각 지역 현역 지자체장인 이 시장과 김 지사가 유력한 통합 후보로 거론된다.
