“70%만 채워라”…냉장고 수리 부르기 전 확인해야 할 ‘이것’ [알쓸톡]

냉장고 온도가 예전 같지 않다면 고장부터 의심하기보다 간단한 자가 점검이 우선이다. 실제로 음식이 잘 차갑지 않거나 내부 식재료가 쉽게 상하는 사례 상당수는 냉장고 자체 문제가 아닌 수납과 온도 관리에서 비롯된다.
매일 24시간 가동되는 냉장고는 냉기가 내부를 고르게 순환해야 제 기능을 한다. 하지만 식품을 과도하게 채워 넣거나 냉기가 나오는 토출구를 음식물로 막아두면 냉각 효율이 급격히 떨어질 수 있다.
삼성전자서비스에 따르면 냉장고는 보관 식품의 양에 따라 냉기 순환 상태가 크게 달라진다. 특히 내부 음식물이 냉기 토출구를 가로막을 경우 찬 공기가 고이지 못하고 한쪽에 머물면서 냉장 성능 저하로 이어진다.
전문가들은 냉장고 내부를 전체 용량의 약 70% 수준으로 유지할 것을 권장한다. 공간에 여유가 있어야 냉기가 골고루 퍼지며, 식품 간 온도 편차도 줄일 수 있다.
냉기 토출구 주변의 음식물을 정리하고 내부 공간을 확보하는 것만으로도 냉장 성능이 눈에 띄게 회복되는 경우가 많다.
계절에 따른 온도 조절도 중요하다. 여름철처럼 외부 기온이 높거나 음식 보관량이 많고 문을 자주 여닫는 환경에서는 평소보다 설정 온도를 1도 낮추는 것이 도움이 된다. 반대로 겨울철이거나 보관량이 적을 경우에는 온도를 1~2도 높여도 충분한 냉각 효과를 유지할 수 있어 전력 소모를 줄일 수 있다.
철저한 자가 점검과 올바른 수납 습관은 가전제품의 수명을 늘리고 에너지를 절약하는 지름길이다. 냉장고가 예전만큼 시원하지 않다고 느껴진다면, 수리 기사 호출에 앞서 내부 토출구와 수납 상태부터 점검해보는 것은 어떨까.
