[Tech&]“이동식 스크린부터 인테리어 프로젝터까지”… LG전자, 라이프스타일 TV 라인업으로 신규 시장 창출

"이동식 스크린부터 인테리어 프로젝터까지"… LG전자, 라이프스타일 TV 라인업으로 신규 시장 창출
《LG전자가 새로운 카테고리의 라이프스타일 제품들로 TV 시장의 새 지평을 열고 있다. 이동식 스크린의 대명사 ‘LG 스탠바이미’부터 최근 시니어 고객에게 새로운 라이프스타일을 제안한 ‘LG 이지 TV’, 영상·조명·사운드로 공간에 가치를 더하는 인테리어 프로젝터 ‘LG 무드메이트’ 등 다양한 라이프스타일 제품을 지속적으로 선보이며 신규 시장을 창출하고 있다.》
이동식 스크린의 대명사 스탠바이미… 올해 출시한 신제품도 인기 행진
LG전자가 2021년 출시한 LG 스탠바이미는 무빙휠 스탠드를 적용해 라이프스타일 TV 시장의 문을 연 제품으로 꼽힌다. 인테리어 오브제로 활용해도 좋은 고급스러운 디자인과 전원 연결이 필요 없는 완전한 무선의 뛰어난 이동성 등 독보적인 제품력을 인정받아 1인 가구나 신혼부부를 중심으로 큰 사랑을 받고 있다. 2월 출시된 후속작 LG 스탠바이미 2 역시 고객의 목소리를 기획 단계부터 반영해 한층 더 진화한 모양과 기능으로 호응을 얻고 있다. 스탠바이미 2는 출시 직후 진행된 라이브 방송에서 1000대 이상 준비한 초도 물량이 38분 만에 완판될 정도로 인기 몰이에 성공했다. 스탠바이미 2의 인기에 힘입어 스탠바이미 시리즈 전체의 인기도 크게 늘어나고 있다. 올해 3분기까지 LG전자 온라인 브랜드샵(LGE.COM)에서 판매된 스탠바이미 시리즈의 판매량은 작년 같은 기간 대비 2배 이상 늘어났다.
스탠바이미 2는 나사를 푸는 등 복잡한 과정 없이 버튼 하나로 화면부와 스탠드를 손쉽게 분리할 수 있게 해 전작의 뛰어난 이동성과 편리한 사용성을 더욱 강화했다. 분리한 화면부를 세우는 전용 액세서리를 사용하면 태블릿 PC처럼 테이블 등에 올려두고 콘텐츠를 즐길 수 있다. 스트랩 액세서리와 벽걸이 홀더를 결합해 벽에 걸어두고 액자·벽시계 등으로도 활용 가능하다.
신제품은 27형 QHD(2560X1440) 해상도의 터치 디스플레이로 기존 제품(FHD) 대비 더욱 향상된 화질을 제공한다. 고용량 내장 배터리도 탑재해 전원 연결 없이 최대 4시간까지 사용할 수 있다.
시니어 고객에게 새로운 라이프스타일 제안… LG 이지 TV
LG 이지 TV(LG Easy TV)도 시니어 고객을 타깃으로 새로운 라이프스타일을 제안한 제품이다. 서비스센터에 접수된 시니어 고객의 TV 관련 문의 중 70% 이상이 단순 조작의 어려움이라는 점에 착안해 개발됐다.
LG 이지 TV는 홈 화면을 시니어 특화 기능과 즐겨 찾는 애플리케이션 중심으로 단순화한 것이 특징이다. 한눈에 전체 메뉴를 파악할 수 있도록 화면 하단부에 메뉴를 큼지막하게 배치했고, 기존 webOS 홈 화면 대비 글자 크기도 키워 가독성을 높였다.
전용 리모컨은 각 버튼에 큰 글씨로 설명을 병기했고, 백라이트를 적용해 어두워도 글자를 잘 읽을 수 있도록 설계했다. 또 두뇌건강게임, 맞고, 오목, 노래방 등 시니어 고객이 즐길 수 있는 엔터테인먼트 서비스도 엄선해 제공한다. 전용 리모컨은 노래방 마이크로도 활용 가능하다.
또 카카오톡과 협업한 ‘LG버디’ 기능이 탑재됐다. 가족의 카카오톡 계정과 연결해 기본 장착된 카메라와 고화질 화면, 고품질 스피커를 통해 가족과 영상통화를 즐길 수 있다. 가족들이 보낸 사진과 영상 등도 커다란 TV 화면으로 받아볼 수 있고, 위급 상황에는 리모컨의 헬프 버튼을 누르면 가족들에게 카카오톡 메시지가 발송된다.
이지 TV는 프리미엄 LCD TV인 LG QNED 에보(모델명: QNED85A)를 기반으로 한 뛰어난 화질로 TV 본연의 기능도 충실하다. 시니어 고객의 시청각 특성에 맞춰 밝기·채도·선명도를 높이고 목소리를 또렷하게 강조하는 등 시니어 맞춤 화질·음질도 제공한다.
영상·조명·사운드로 공간에 가치를 더하는 인테리어 프로젝터 LG 무드메이트
최근 출시한 LG 무드메이트는 ▲빔프로젝터 ▲인테리어 조명 ▲고음질 블루투스 스피커 역할을 모두 수행할 수 있는 신개념 프로젝터다. 인테리어 소품으로 널리 쓰이는 ‘플로어 스탠드 무드등’에 영감을 받은 유려한 디자인으로 어느 공간에도 잘 어울려 인테리어에 관심이 많은 고객을 사로잡는다.
긴 스탠드에 원형의 프로젝터 헤드를 결합한 형태로, 자유롭게 옮겨 다니며 최대 120인치 대화면으로 다양한 콘텐츠를 감상할 수 있다.
프로젝터 헤드가 105도까지 젖혀져 화면의 위치를 원하는 대로 조절할 수도 있다. 영화 포스터나 아름다운 사진 등 취향에 따라 다양한 콘텐츠를 벽에 투사해 ‘빔테리어’로도 활용할 수 있다.
LG 무드메이트는 사용하지 않을 때는 따로 정리할 필요 없이 집 안 어디에 놓아도 공간에 특별한 포인트를 주는 인테리어 오브제 역할을 수행한다. 5단계로 밝기 조절이 가능한 9가지 색상의 무드등으로 고객의 취향과 기분에 따라 다양한 연출도 가능하다.
내장된 스피커는 공기 진동으로 저음을 증폭하는 패시브 라디에이터(Passive Radiator)를 적용해 풍부한 저음역을 표현한다. 고객은 무드메이트와 휴대전화를 손쉽게 연결해 블루투스 스피커처럼 활용할 수도 있다. 무드등 기능과 함께 사용하면 ‘나만의 감성 스피커’로 변해 색다른 분위기의 공간을 즐길 수 있다.
webOS 간판 서비스 LG채널, 라이프스타일 기반한 맞춤형 시청 경험 제공
LG전자는 11월 말부터 LG채널을 서비스하는 글로벌 36개 국가에 LG채널의 새로운 얼굴이 될 신규 로고와 고객 친화적인 UX(User Experience·사용자 경험)로 한층 진화한 신기능들을 선보였다.
LG채널 서비스 후 10년 만에 새롭게 공개하는 로고는 LG채널(LG Channels)의 C와 H를 겹친 디자인으로, LG채널을 통해 다양한 콘텐츠와 시청자가 만나는 즐거운 순간을 두 개의 도형이 교차하는 모양으로 표현했다. 에너지와 활기를 느낄 수 있는 색감, 국적과 언어를 초월한 직관적인 디자인으로 글로벌 고객과 소통하겠다는 취지다.
이와 함께 LG채널 서비스 전반의 다양한 기능 업그레이드도 진행된다. 원하는 콘텐츠를 보다 쉽고 빠르게 즐길 수 있는 고객 친화적인 기능으로 고객의 시청 패턴과 라이프스타일에 기반한 맞춤형 시청 경험을 제공한다.
먼저 LG채널을 시청하는 고객이 편리하게 자신의 취향을 탐색할 수 있도록 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 기능을 강화한다. 홈 화면에서 AI 알고리즘을 통해 고객의 시청 이력과 취향을 반영한 콘텐츠를 추천하고, 프로그램 종료 시점에도 연관 콘텐츠를 추천해 시청 흐름이 끊기지 않게 지원한다.
여러 채널을 오가며 콘텐츠를 탐색하면서 느끼는 피로감을 줄이고 보고 싶은 채널에 더욱 간편하게 접근할 수 있는 기능도 추가된다. 리모컨의 ‘OK’ 버튼만 누르면 콘텐츠를 그대로 시청하면서 보고 있는 채널 정보와 전체 TV 채널 가이드, 선호·인기 채널 목록 등을 편리하게 확인할 수 있다.
