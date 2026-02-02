54만명 가입 불법촬영물 사이트 수사 나서자…이용자 139명 자수

가족이나 지인, 여자친구 등을 찍은 불법 촬영물을 유통한 온라인 사이트 ‘AVMOV’ 에 대한 수사가 본격화하자 이용자 130여 명이 경찰에 대거 자수했다.
경기남부경찰청은 2일 기자간담회에서 “현재 해당 사이트를 이용했다는 사람 139명의 자수서를 받았다”며 “이들은 단순 사용자들로 사이트 운영에 연루된 정황은 아직 확인된 바 없다”고 말했다. 경찰은 사이트 일부 운영자의 신원을 특정해 입건한 상태다. 경찰 관계자는 “용의자 일부를 특정했고 또 다른 사이트에 대해서도 동일한 범행으로 보고 함께 수사 중이다”며 “사이트 서버 관리 업체가 해외에 있어 국제 공조 등 수사를 진행하고 있다”고 설명했다.
AVMOV는 2022년 8월 개설된 사이트로 가족이나 연인 등의 신체를 몰래 촬영한 영상물을 공유하거나 유료 결제로 내려받을 수 있도록 운영됐고, 가입자 수는 약 54만 명에 이르는 것으로 알려졌다. 현재 해당 사이트 접속은 차단된 상태다. 경찰은 지난해 12월 자체 모니터링을 통해 해당 사이트를 포착해 수사에 착수했다.
