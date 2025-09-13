김병기 “심려 끼쳐 죄송”… 특검법 논란-정청래 갈등에 사과

더불어민주당 김병기 원내대표가 13일 3대 특검법 여야 합의 파기 사태와 관련해 당내에 “심려 끼쳐 드려서 죄송하다”고 사과했다. 정청래 민주당 대표가 앞서 “부덕의 소치”라고 유감을 표명하자 김 원내대표도 입장을 밝힌 것으로 보인다.
김 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “심기일전해 내란 종식과 이재명 정부의 성공을 위해 분골쇄신하겠다”며 이같이 밝혔다.
김 원내대표는 10일 국민의힘 송언석 원내대표와 수사 기간을 연장하지 않고 인력 증원을 최소화한 3대 특검법 개정안 수정에 합의했다. 이후 당내 강경파 의원들과 정 대표까지 ‘수용 불가’ 입장을 밝히면서 협상에 대한 비판이 일었다. 정 대표는 11일 “지도부의 뜻과도 다르기 때문에 바로 재협상을 지시했다”고 말했다.
이 과정에서 민주당 ‘투톱’인 정 대표와 김 원내대표가 정면충돌했다.
김 원내대표는 자신의 책임론이 제기되자 지도부와 사전협의를 거쳤다고 반박했다. 그는 같은 날 기자들과 만난 자리에서 “정청래한테 공개 사과하라고 하라”며 불쾌감을 드러낸 데 이어 페이스북을 통해 “그동안 당 지도부, 법사위, 특위(당 3대 특검 종합대응특별위원회) 등과 긴밀하게 소통했다”고 설명했다. 정 대표는 의원총회에서 “내 부덕의 소치”라고 사과의 뜻을 밝혔다.
