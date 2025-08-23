李대통령, 정상회담 위해 출국…오늘 오후 한일정상회담

이재명 대통령이 23일 한일·한미 정상회담을 위해 출국했다.
이 대통령은 이날 오전 성남 서울공항에서 공군 1호기를 타고 일본 도쿄로 출국했다. 김혜경 여사도 동행했다.
이 대통령은 검은색 정장에 붉은빛이 도는 넥타이를 착용했다. 김 여사는 연노란빛이 도는 베이지색 투피스 차림에 흰 구두를 신은 모습이었다.
더불어민주당 정청래 당대표·김병기 원내대표와 대통령실 우상호 정무수석, 윤호중 행정안전부 장관 등이 이 대통령을 환송했다.
이 대통령은 환송 인사들과 차례로 인사를 나눈 뒤 김 여사와 함께 공군 1호기에 올랐다.
이 대통령은 도쿄에서 재일동포들과 오찬 간담회를 가지며 첫 공식 일정을 시작한다. 오후에는 이시바 시게루 총리와의 한일 정상회담이 예정돼 있다. 이 대통령과 이시바 총리와의 정상회담은 올해 6월 G7 정상회의 이후로 두 달여 만이다.
방일 이틀째인 24일에는 일본 의회 주요 인사들을 만나고, 곧바로 일본을 떠나 미국으로 향한다. 현지시간 24일 오후 워싱턴DC에 도착해 첫 일정으로 재미동포 만찬 간담회를 진행한다.
다음 날인 25일 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 갖는다. 이후 이 대통령은 경제계·학계 인사 등과 일정을 가질 예정이다.
26일에는 필라델피아로 이동해 한화 필리 조선소를 시찰한다. 이후 필라델피아에서 출발해 28일 새벽(한국 시간) 서울에 도착하는 일정으로 방일·방미 일정을 마무리한다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0