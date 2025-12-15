로제, 美 빌보드 커버 사진 공개…그래미 후보다운 위엄

로제는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이렇게 놀랍도록 귀여운 커버 고마워요 빌보드, 여러분과 일하는 건 항상 좋아요(우리 팀도 사랑해요.)(THANK YOU @billboard for this insanely cute cover. i always love working with u guys (and i also love my team)이라는 글과 함께 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 로제는 전매특허 금발 머리에 다양한 의상을 소화했다. 가죽으로 된 재킷에 블라우스, 하얀색의 귀여운 드레스가 팝스타다운 분위기를 풍긴다.
로제는 지난 11월 발표된 제68회 그래미 어워즈 후보 명단에 포함됐다. 그는 세계적 가수 브루노 마스와 협업한 곡 ‘아파트’(APT.)로 4개의 주요상 중 ‘올해의 노래상’과 ‘올해의 레코드상’ 부문 최종 후보로 지명됐다. 이외에도 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상’ 후보에도 이름을 올리며, 3개 부문에 최종 노미네이트됐다.
한편 제68회 그래미 어워즈는 2026년 2월 1일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.
댓글 0