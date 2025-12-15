로제, 美 빌보드 커버 사진 공개…그래미 후보다운 위엄

로제 인스타그램 캡처
블랙핑크 로제가 미국 빌보드 잡지의 커버 사진에 실릴 사진들을 공개했다.

로제는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이렇게 놀랍도록 귀여운 커버 고마워요 빌보드, 여러분과 일하는 건 항상 좋아요(우리 팀도 사랑해요.)(THANK YOU @billboard for this insanely cute cover. i always love working with u guys (and i also love my team)이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 로제는 전매특허 금발 머리에 다양한 의상을 소화했다. 가죽으로 된 재킷에 블라우스, 하얀색의 귀여운 드레스가 팝스타다운 분위기를 풍긴다.

로제는 지난 11월 발표된 제68회 그래미 어워즈 후보 명단에 포함됐다. 그는 세계적 가수 브루노 마스와 협업한 곡 ‘아파트’(APT.)로 4개의 주요상 중 ‘올해의 노래상’과 ‘올해의 레코드상’ 부문 최종 후보로 지명됐다. 이외에도 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상’ 후보에도 이름을 올리며, 3개 부문에 최종 노미네이트됐다.

한편 제68회 그래미 어워즈는 2026년 2월 1일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.

