국힘 “광복절 특사에 조국 포함된다면 강력히 규탄”

송언석 “조국은 국민적 지탄 대상”
국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 7일 “조국혁신당 조국 전 대표가 8·15 광복절 특별사면(특사) 명단에 포함된 것이 사실이라면, 정부가 굉장히 잘못한 것”이라며 “강력히 규탄한다”고 밝혔다.
송 비대위원장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 비대위 회의 후 기자들과 만나 “국민의힘은 정치인 사면에 반대한다고 분명히 입장을 밝혔다”며 이같이 말했다.
그는 “광복절 특사는 민생 사범을 중심으로 국민 통합과 화합에 긍정적 효과를 미칠 수 있는 대상을 사면해야 한다”며 “그런데도 국민적 우려가 큰, 지탄의 대상이었던 조 전 대표를 포함했다는 것에 대해 국민과 함께 분노한다”고 했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인도 기자들과 만난 자리에서 “이번 사면은 이재명 대통령의 첫 8·15 특사이자 광복 80주년을 기념하는 사면이다. 이런 성격에 맞지 않는 정치인을 포함한 것에 대해 유감”이라며 “정치인이 이번 특사에 포함된 것에 대해 국민의힘은 강력히 반대하고 규탄하는 입장”이라고 강조했다.
박 수석대변인은 최근 송 비대위원장이 대통령실 강훈식 비서실장에게 야권 정치인의 사면을 부탁하는 텔레그램 메시지를 보내는 장면이 언론 카메라에 포착돼 논란이 된 것을 두곤 “특정 정치인의 사면을 부탁하는 모습으로 비친 부분에 대해 잘못됐다고 판단한다”고 밝혔다.
