[고양이 눈]웃으면 복이 와요

  • 동아일보

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노란 의자 두 개가 서로 다른 표정으로 웃고 있습니다. 같은 자리에 함께 있어도 웃는 방식은 서로 다른가 봅니다. 어떻게 웃든 보기는 좋습니다.

―서울 용산구 용산동2가에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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