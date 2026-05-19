[고양이 눈]“드루와, 드루와!”

  • 동아일보

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멋진 자세로 테니스 라켓을 쥐고 공을 기다립니다. 옆에 선 작은 그림자도 이미 준비를 마친 듯합니다. 파워 포핸드를 보여줄 일만 남았네요.

―서울 강동구 ‘스포츠 맛의 거리’에서

#테니스#라켓#스포츠 맛의 거리#서울
양회성 기자 yohan@donga.com
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