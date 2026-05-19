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“K-유적지부터 롤러코스터까지”…KTX 뚫리자 소도시 몰린 외국인들
동아닷컴
입력
2026-05-19 16:57
2026년 5월 19일 16시 57분
최강주 기자
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글로벌 여행 플랫폼 클룩에 코레일 실시간 예매 기능이 도입되면서 외국인 관광객의 지방 도시 방문이 급증했다. 사진=게티이미지뱅크.
대도시 명소에 집중됐던 방한 외국인 관광객의 지방 분산 흐름이 나타나고 있다. 특히 경주 지역의 여행 상품 검색량이 전년 대비 두 배 이상 급증하면서, 교통 인프라 개선이 지방 관광 활성화로 이어지는 모양새다.
● SNS 속 잠재 수요, 예매 장벽 낮아지자 실제 방문으로
19일 글로벌 여행 플랫폼 클룩(Klook)에 따르면, 클룩이 실시간 KTX 예매 서비스를 오픈한 후 3주간 미국, 필리핀, 유럽권 여행객의 예매가 두드러졌다. 가장 인기 있는 목적지는 부산이었으나, 전년 동기 대비 트래픽 성장률에서는 경주가 112% 폭증하며 최