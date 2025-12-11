이부진·최수연, 포브스 ‘세계 영향력 여성 100인’ 선정…日총리, 3위

2025년 ‘세계에서 가장 영향력 있는 여성 100인’에 이부진 호텔신라 사장과 최수연 네이버 대표가 나란히 이름을 올렸다. 올해 한국 국적 인사 중에서는 두 사람만이 순위에 포함됐다. 일본에서는 사나에 다카이치 총리가 처음으로 리스트에 진입해 3위에 올랐다.
미 경제매체 포브스는 10일(현지 시간) 혁신성, 영향력, 문화적 파급력, 재무 성과 등을 종합해 선정한 ‘2025 세계에서 가장 영향력 있는 여성 100인’을 발표했다.
한국에서는 이부진 사장이 91위, 최수연 네이버 대표가 92위에 올랐다. 이 사장은 지난해 85위에서 소폭 하락했지만, 최 대표는 99위에서 91위로 순위를 끌어올렸다. 포브스는 올해 리스트의 44%가 CEO로, 최근 5년 중 가장 높은 비중이라고 설명했다.
포브스는 “이부진 사장이 이끄는 호텔신라는 국내 최대 규모의 면세점 운영사 중 하나로, 글로벌 관광·소비 시장에서 영향력을 넓혀왔다”며 그의 역할과 영향력을 강조했다.
최수연 대표에 대해서는 “네이버의 두 번째 여성 CEO이자 창업자 출신이 아닌 인물 가운데 최연소(취임 당시 40세) CEO”라며, 글로벌 시장에 대한 깊은 이해와 뛰어난 문제 해결 능력이 높게 평가된다고 설명했다.
● 日 다카이치 총리 3위… ‘K팝 데몬 헌터스’ 여성 주인공 100위
포브스는 올해 순위를 자금력, 미디어 노출, 영향력, 영향 범위 등 네 가지 지표와 더불어 비즈니스·기술·금융·미디어·정치·자선 등 여섯 개 분야로 평가했다.
여성 정치 지도자 부문에서는 다카이치 사나에 일본 총리가 첫 진입과 동시에 3위를 차지했다. 문화 혁신가 부문에서는 ‘The Women of KPOP Demon Hunters’(애니메이션 속 여성 주인공들)가 100위에 올랐다.
올해 순위에서는 AI 산업 부문의 약진도 두드러졌다. 포브스는 AI가 2025년 권력 지형을 재편하는 핵심 요소로 떠오르며 관련 분야 여성 리더들이 대거 포함됐다고 분석했다. 금융 부문에서도 여성 리더십의 영향력이 크게 확장된 것으로 평가됐다.
엔터테인먼트 분야에서는 합산 팔로워 수가 10억 명을 넘는 문화 파급력을 가진 인물들이 다수 이름을 올렸다. 그중 킴 카다시안(SKIMS 공동창업자)이 올해 신규 진입자 중 한 명이며, 테일러 스위프트(21위·35세)는 올해 개인 단독 선정자 가운데 최연소였다.
포브스는 “올해 선정된 여성들은 세계의 변화를 실시간으로 보여주는 인물들”이라며 “수십억 달러 규모의 비즈니스를 구축하고, 시장과 기술 발전을 이끌며, 공공정책과 글로벌 문화를 움직이는 중심에 서 있다”고 평가했다.
