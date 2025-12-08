첫눈 폭설에 ‘13분 청소’…가게 앞 눈 쓸어준 배달기사[영상]

서울에 갑작스러운 폭설이 쏟아진 지난 4일, 한 배달 기사의 선행이 온라인에서 큰 화제를 모으고 있다. 대설로 순식간에 쌓인 눈을 직접 쓸어내며 안전을 위해 힘쓴 모습이 공개돼 훈훈함을 전하고 있다.
7일 한 피자 가게의 공식 소셜미디어(SNS)에는 “며칠 전 갑작스레 대설 온 날”이라는 설명과 함께 당시 상황을 담은 CCTV 영상이 게시됐다.
영상에는 배달 기사가 피자를 포장해가기 위해 기다리는 동안, 가게 앞에 쌓인 눈을 빗자루로 치우는 모습이 담겼다. 그는 약 13분 동안 눈을 정리하며 주변을 깨끗하게 만들었다.
작성자 A 씨는 “포장 기다리시는 동안 가게 앞을 10분 넘게 쓸어주셨다”며 “피자를 무료로 드리겠다고 하니 거절했고, 서비스로 이것저것 챙겨드리려 해도 모두 거절했다”고 전했다. 이어 “기사님 건강하시고 안전 운전하세요. 정말 감사합니다”라며 감사 인사를 남겼다.
해당 영상은 공개 하루 만에 조회수 91만 회를 넘기며 2만 개의 ‘좋아요’를 기록했다.
영상을 본 누리꾼들은 “추운 날씨에 본인도 힘드셨을 텐데 마음이 너무 따뜻하다”, “정말 존경스럽다”, “영상 보니 나까지 따뜻해진다”, “복 많이 받으시길 바란다”며 감동과 응원의 메시지를 전했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
