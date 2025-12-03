3000원에 동파육-갈비탕…‘황제 점심’ 차려주는 관리소 직원

A 씨가 직접 만든 동파육. 보배드림
직장에서 누룽지백숙, 동파육, 갈비탕까지 ‘일품요리’ 수준의 점심을 단돈 3000원에 먹는다는 온라인 게시물이 직장인 사이에서 화제를 모으고 있다. 고물가 시대 외식비 부담이 커진 가운데, 한 관리사무소 직원이 직접 장을 보고 점심을 차려 동료들과 먹는 ‘3000원 런치 시리즈’가 큰 관심을 끌고 있다.

● “장도 보고 요리도 제가 합니다”…1년째 이어진 ‘3000원 점심’

직장인 3000원 점심 시리즈”를 올리고 있는 A씨가 직접 장보고 요리해 만든 식단들. 모든 메뉴는 A씨가 촬영해 공유한 실제 사진이다. 보배드림
지난달 26일 온라인 커뮤니티에는 “직장에서 3000원씩 걷어서 해먹는 점심, 동파육”이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A 씨는 별다른 설명 없이 동파육 조리 과정과 직원들과 함께 식사하는 사진을 공개했다.

사실 A 씨의 ‘3000원 점심’은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난해 9월부터 지금까지 200개가 넘는 게시물을 올리며 직원들의 점심을 꾸준히 책임져 왔다. 감자탕, 김치찜, 들기름 막국수, 닭백숙, 감자전 등 메뉴도 다양하다. A 씨는 “장을 보고 요리까지 모두 제가 한다”며 재료 준비부터 조리 과정, 완성 사진까지 매번 꼼꼼히 공개해왔다.

A씨가 직접 만든 누룽지백숙과 치킨 메뉴. 보배드림
A 씨는 자신을 아파트 관리사무소 직원이라고 소개하며 “요식업 경력은 없지만 점심 만드는 게 즐거워 인터넷 레시피를 찾아 계속 도전하고 있다”고 말했다. 이어 “동료들이 맛있게 먹어 주니 더 잘하고 싶어져, 가능한 한 끼 한 끼를 특별하게 차려보려고 메뉴를 계속 고민한다”며 “점심을 준비하면서 오히려 더 큰 행복을 느끼게 됐다”고 덧붙였다.

누리꾼들은 “이 회사 어디냐”, “5000원 낼 테니 같이 먹고 싶다”, “이게 진짜 3000원이라고?”라며 부러움과 놀라움을 드러냈다. 가장 많은 질문은 “3000원에 어떻게 가능하냐”였다.

“3000원 가능한 이유”

이에 대해 A 씨는 식대를 하루 단위가 아닌 ‘월 단위’로 모아 운영하기 때문에 가능한 구조라고 설명했다. 여기에 △아파트에서 제공하는 쌀 △월 5000원씩 따로 걷는 김치값 △대량 구매한 양념류 △전날 지출이 많으면 다음날 저렴한 메뉴로 조절하는 방식 등이 더해진다. A 씨가 휴가일 때는 국·밥 위주의 단순 식단으로 운영하고, 이렇게 남은 예산은 다른 날 ‘특식’으로 돌린다.

현재 고정 식사 인원은 7명이다. A 씨는 “7인분 갈비탕을 만들 때 고기 값이 약 1만2000원 정도이고, 여기에 계란과 양파·대파 같은 기본 양념만 더하면 충분하다”며 실제 원가 구조를 설명했다.
누릉지백숙 사진을 공유하자 직원들이 채팅방에서 즐겁게 반응하는 모습(왼쪽). 월 단위 식대 정산 내용으로, 인원별로 4만~6만 원가량이 걷힌다(오른쪽). 보배드
● 외식비 급등 속 더 빛난 ‘3000원 점심’

한국소비자원 ‘참가격’에 따르면 서울 주요 외식 메뉴 가격은 1년 새 평균 3.44% 올랐다. 칼국수는 9846원(4.91% 상승), 삼계탕은 1만8000원(4.23% 상승), 김치찌개백반은 8577원(3.72% 상승)까지 오르며 직장인 점심 부담이 커지고 있다.

이런 상황에서 3000원으로 푸짐한 한 끼를 차려내는 A 씨의 점심은 직장인들에게 더욱 특별하게 느껴진 것으로 보인다.

A 씨는 온라인에서 화제가 된 것에 대해 “그저 매일 즐겁게 드시는 모습을 기록해 공유했을 뿐”이라며 “업무에 지장 없는 선에서 3000원 점심은 계속 이어갈 예정”이라고 말했다.

