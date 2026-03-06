11층 창문에 걸터앉은 10대…귀가하던 경찰이 생명 구했다

휴무 중이던 경찰관이 아파트에서 위태로운 행동을 보이던 10대 학생을 설득해 생명을 구한 사실이 알려졌다. 학교전담경찰관(SPO)으로 근무하며 쌓은 상담 경험과 공감 어린 대화가 위기의 순간을 멈추게 했다는 평가다.
6일 경북 구미경찰서에 따르면 여성보호계 소속 김라영 경사는 지난 3일 오후 4시 30분경 휴무를 마치고 귀가하던 중 구미시 도량동 한 아파트에서 위태로운 장면을 목격했다. 아파트 11층 복도 창문에 한 10대 남학생 A 군이 걸터앉아 있는 상황이었다.
김 경사는 즉시 아파트 안으로 들어가 학생에게 말을 건네며 대화를 시도했다. 하지만 A 군은 김 경사의 손길을 뿌리치고 곧바로 옥상으로 달아났다. 김 경사는 포기하지 않고 학생을 뒤따라 옥상까지 올라갔다.
● 학교전담경찰 경험 살린 설득…위기 막아
옥상에서 김 경사는 A 군을 차분하게 설득하며 대화를 이어갔다. 학교전담경찰관으로 근무하며 학생들과 상담해 온 경험을 바탕으로 학생의 이야기에 귀를 기울이고 감정적으로 공감하려 노력했다. 대화가 이어지면서 A 군의 긴장도 점차 완화됐고 김 경사는 학생을 안전하게 보호할 수 있었다.
이후 김 경사는 112에 신고했고 현장에 도착한 경찰관들에게 A 군을 인계했다. 경찰은 A 군을 안전하게 보호 조치했다. 구미경찰서는 A 군을 사후관리 대상으로 등록하고 담당 경찰관을 지정해 가정 상담 등 지속적인 지원에 나설 계획이다.
김 경사는 “학교 전담 경찰관으로 일하면서 학생들의 고민을 많이 들었다”며 “A 군과 감정적으로 공감하며 대화를 이어간 것이 극단적인 시도를 막는 데 도움이 된 것 같다”고 말했다.
