머스크 또 장난질, 1달러 지폐에 워싱턴 대신 시바견 삽입

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 또 도지코인을 가지고 장난질을 쳤다.20일(현지시간) 머스크는 자신의 트위터를 통해 도지코인이 1달러까지 갈 것이라는 이미지를 올렸다.트위터 시각물은 ‘사이버 바이킹’이라는 글자가 써져 있고, 그 밑에 1달러 지폐가 놓여 있다. 그런데 이를 확대해 보면 1달러 지폐에 미국의 1대 대통령인 조지 워싱턴의 초상화가 아니라 도지코인의 마스코트인 시바견이 그려져 있다.이는 도지코인이 1달러까지 갈 것이란 사실을 강조하는 것으로 보인다.도지코인 개미(개인투자자)들은 열광했다. 이들은 “도지코인 가격을 1달러로 만들자” “도지가 미래다”는 글과 함께 문제의 이미지를 널리 퍼트리고 있다.이 지폐를 자세히 보면 워싱턴 대신 시바견이 들어가 있을 뿐만 아니라 위에 ‘to the moon’ 이라는 문구가 삽입돼 있다. to the moon은 증시 용어로 가격을 상승케 한다는 말이다.앞서 미국 개미들은 지난 4월 20일을 ‘도지데이’로 정하고 가격을 1달러까지 끌어올리기로 작당했었다. 도지데이 2탄 쯤에 해당한다고 할 수 있겠다.이에 힘입어 도지코인은 21일 오전 6시30분 현재(한국시간 기준) 코인마켓캡에서 24시간 전보다 20.59% 폭등한 40.46센트를 기록하고 있다. 한국의 거래사이트인 업비트에서도 13.41% 급등한 516원에 거래되고 있다.(서울=뉴스1)