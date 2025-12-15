국민 10명 중 7명 “‘개인 정보 유출’ 쿠팡, 공정위 강제조사 찬성”

이재명 대통령이 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 언급한 공정거래위원회의 강제조사권 부여에 대해 국민 10명 중 7명가량이 찬성하는 것으로 조사됐다.
15일 여론조사전문기관 리얼미터의 설문조사 결과에 따르면 응답자의 68.4%가 공정위에 강제조사권을 부여하는 방안에 찬성했다. 반대 의견은 21.7%, 잘 모르겠다는 응답은 9.9%로 집계됐다. 앞서 이 대통령은 9일 국무회의에서 쿠팡 사태를 거론하며 공정위가 압수수색 등을 할 수 있는 강제조사권 부여 방안을 검토하라고 지시한 바 있다.
이번 조사에서 개인정보 유출 사태의 심각성에 대한 국민 인식도 높게 나타났다. 이번 사태가 ‘심각하다’고 응답한 비율은 89.1%로 집계됐으며, 이 가운데 77.6%는 ‘매우 심각하다’고 답했다. ‘심각하지 않다’는 의견은 8.1%에 불과했다.
개인정보 유출 사고가 발표되기 전 부사장 등 쿠팡 주요 임원이 주식을 매각한 데 대해서는 응답자의 81.7%가 ‘의혹 해소를 위해 정부와 수사기관의 강력한 조치가 필요하다’고 답했다. 미국 법인인 쿠팡이 규제를 우회해 책임을 회피하려 했다는 지적에 응답자의 74.1%가 동의했다. 쿠팡 탈퇴 절차와 관련해 응답자의 64.0%는 ‘의도적으로 탈퇴를 어렵게 만든 것 같다’고 답했다.
이번 조사는 제보 전문 플랫폼 제보팀장의 의뢰로 이달 11일 전국 만 18세 이상 성인 503명을 대상으로 진행됐다.
