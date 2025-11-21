[Tech&]학습과 업무, 창작을 넘나드는 스마트한 경험… ‘갤럭시 AI’로 더 강력해진 ‘완성형’ 태블릿, ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ 활용법

AI로 만드는 나만의 학습 루틴과 스마트한 캠퍼스 라이프

‘갤럭시 탭 S11 시리즈’는 학생들에게 학습 보조 도구를 넘어 든든한 AI 학습 파트너로 진화했다.국어나 영어 지문 해석부터 수학 문제 풀이 등 과목별 핵심 개념을 단계적으로 설명해 주고, 문제 풀이 과정을 ‘삼성 노트’에 저장한 후 오답 노트를 정리하면 학습 효율이 높아진다.개념을 익힌 후에는 ‘제미나이’에 비슷한 유형의 퀴즈나 영어 단어를 활용한 예시 문장을 요청해 반복 학습과 응용 등 체계적 복습도 가능하다.

AI를 활용한 학습 방법은 스타 강사 정승제와 함께한 ‘더 잘하고 싶어서’ 광고 캠페인 영상에서도 확인할 수 있다.광고를 본 누리꾼들은 “안 하던 공부가 하고 싶어진다”, “AI 학습 신세계다”, “요즘은 공부도 템빨” 등 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’의 AI를 활용한 학습 방법에 긍정적 반응을 보였다.

생산성과 업무 효율을 업그레이드해 주는 최고의 업무 파트너

‘갤럭시 탭 S11 시리즈’는 직장인의 업무 효율도 높여준다.출근길에 ‘나우 브리프’로 주요 뉴스를 확인하고, 추천해 주는 경제나 업무 관련 콘텐츠를 시청하며 하루를 스마트하게 시작할 수 있다.보고서를 작성할 때에도 ‘서클 투 서치’로 필요한 내용을 빠르게 검색하고, ‘글쓰기 어시스트’ 기능으로 문장을 목적에 맞춰 다듬으면 문서의 완성도를 높일 수 있다.특히, 최대 3개 화면을 동시에 띄울 수 있는 ‘멀티 윈도’ 기능을 활용하면 자료 검색, 노트 정리, 문서 작성 등 업무를 동시에 수행할 수 있어 생산성을 극대화할 수 있다.‘갤럭시 탭 S11 시리즈’는 태블릿을 PC처럼 사용할 수 있는 ‘삼성 덱스’도 지원하며, 대용량 배터리를 탑재해 외근이나 출장 중에도 장시간 안정적인 작업이 가능하다.

갤럭시 AI와 함께하는 새로운 크리에이티브 경험

유튜버, 웹툰 작가 등 크리에이터나 창작의 취미를 즐기는 사람에게도 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’는 효율을 높여주는 스마트한 도구다.‘그리기 어시스트’ 기능을 통해 간단한 스케치를 △수채화 △일러스트 △팝아트 △3차원(3D) 카툰 등 다양한 형식의 고품질 이미지로 변환해줘 즉흥적인 아이디어도 놓치지 않고 빠르게 시각화할 수 있다. 생성한 이미지는 ‘드래그 앤드 드롭’ 기능을 사용해 삼성 노트로 옮겨 바로 작업을 이어가면 된다.사진 편집 시에는 ‘갤럭시 AI’만의 독보적인 ‘생성형 편집’ 기능이 원하지 않는 부분을 말끔하게 지워주고, ‘동영상 자동 잘라내기’와 ‘오디오 지우개’ 기능을 활용하면 별도 편집 프로그램 없이도 간단하고 빠르게 영상 제작이 가능하다.새로워진 S펜도 유용하다. 연필과 유사한 육각형 디자인으로 변경돼 그립감이 좋아졌고, 펜 종류와 색상, 굵기 등을 빠르게 변경할 수 있는 ‘빠른 도구 모음’ 기능도 지원한다.삼성전자는 10월 서울 서초구 삼성 강남에서 필기 앱 ‘굿노트’와 협업해 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ 체험 공간을 운영했다.방문객들은 스케치, 번역, 요약, 문서 작성 등 다양한 ‘갤럭시 AI’ 기능과 대화면을 활용한 ‘굿노트’ 활용법을 체험했다. 유튜버 등 인기 크리에이터들의 강연도 진행돼 운영 기간 동안 총 1800여 명이 방문하는 등 많은 관심을 모았다.

한편, 삼성전자는 소비자들이 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’를 비롯한 갤럭시 탭을 더욱 안심하고 오래 사용할 수 있도록 2026년 1월부터 태블릿 전 제품의 품질 보증 기간을 1년에서 2년으로 연장한다.



‘갤럭시 탭 S11 시리즈’는 다양한 세대와 직업을 아우르는 폭넓은 사용성으로 프리미엄 태블릿의 가치를 새롭게 정의한다. 똑똑해진 ‘갤럭시 AI’와 뛰어난 하드웨어 성능을 갖춘 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’의 만능 활용성을 직접 경험하며 학습, 업무, 창작 등 다양한 영역에서 한층 스마트해진 일상을 만들어 보자.