[Tech&]삼성 비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스 & 비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스

두 대의 냉장고로 인테리어는 더 예쁘게, 신선함은 더 오래

더 세련된 공간, 더 넉넉한 보관을 선사하는 두 냉장고의 조화

‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’ 냉장고와 ‘비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스’ 김치냉장고 조합은 좌우로 단 4mm의 간격만 있으면 키친장에 핏하게 설치할 수 있다. 마치 가구처럼 주변과 자연스럽게 어우러져 주방 인테리어의 완성도를 한층 높여준다.감각적인 뉴트럴 톤의 비스포크 디자인으로 냉장고와 김치냉장고의 컬러나 재질을 통일해 배치하면 더 깔끔하고 일체감 있는 주방을 연출할 수 있다. ‘클린 글래스’ ‘새틴 글래스’ ‘코타 메탈’ 등 다양한 패널 옵션을 취향에 맞게 선택하면 어떤 공간에도 어울리는 인테리어가 완성된다.세련된 디자인에 수납 효율까지 더했다. ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’ 냉장고는 성능은 그대로 유지하면서 도어 단열재 두께를 최소화해 동일한 외관에서 더 넉넉한 용량을 구현했다. 음료나 소스 등을 보관하는 도어빈공간도 약 22% 확장되어 실용성이 한층 높아졌다.

소비자 편의성도 놓치지 않았다. 삼성전자는 냉장고와 김치냉장고를 함께 구매하는 고객을 위해 ‘원스톱 가전 가구장 리폼 서비스’도 운영한다. 삼성 로지텍의 공식 가구 리폼 전문 협력사가 기존 가구장 철거부터 시공, 설치, 사후관리까지 원스톱으로 지원하며, 1년간 AS 보증을 제공한다. 이를 통해 소비자는 공간과 라이프스타일에 맞는 주방을 손쉽게 구현할 수 있게 됐다.

다양한 식재료를 여유롭고 똑똑하게 보관, ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’

연말 파티나 홈 모임이 많아지면 그만큼 보관해야 할 식재료도 늘어난다. ‘비스포크 AI 하이브리드’ 냉장고는 6cm 더 깊어진 내부 선반과 25L 확장된 용량으로 다양한 식재료를 여유 있게 보관할 수 있어 활용도가 높다.이뿐만 아니라 AI 기술을 기반으로 한 스마트한 사용성으로 음식 준비를 더 편리하게 도와준다. ‘비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스(AI 홈)’는 225mm 터치스크린이 탑재돼 스마트한 식재료 관리부터 다양한 맞춤 정보와 콘텐츠를 제공한다. 내장된 허브를 통해 별도의 스마트홈 허브 없이 다양한 기기를 연결해 제어할 수 있다.상단 카메라가 식재료의 출입을 인식해 자동 등록하는 ‘AI 비전 인사이드’ 기능도 유용하다. 최대 37가지 신선식품을 자동으로 관리할 수 있으며, 보관 중인 식재료 리스트와 보관 기한 확인은 물론이고 이를 기반으로 한 맞춤 레시피 추천 기능도 제공한다.또한 식재료 특성에 따라 ‘육류/생선’ ‘과일/채소’ ‘김치표준’ 등 3가지 모드로 설정 가능한 ‘3단계 멀티 팬트리’가 적용됐다. 세심한 온도 조절을 통해 보관이 까다로운 식재료도 최적의 상태로 오래 유지할 수 있다.

김장 김치부터 홈파티 메뉴까지 미식의 완성 ‘비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스’

‘비스포크 AI 김치플러스’ 역시 김치의 맛을 한층 끌어올리는 동시에 다양한 식재료에 최적의 냉장 환경을 제공해 김장철과 연말 시즌 든든한 지원군이 되어준다.먼저 ‘맞춤숙성실’은 김치 숙성은 물론이고 육류 해동과 과일 후숙, 반죽 발효까지 까다로운 식재료를 상황에 맞게 세밀하게 관리한다. 크리스마스 파티나 명절 등 손님맞이 시즌에는 김치부터 육류, 빵 반죽까지 원하는 상태로 숙성·해동해 손쉽게 맛있는 음식을 준비할 수 있다. 특히 망고, 키위, 아보카도 등 후숙이 어려운 과일들도 쉽게 숙성할 수 있다.김치냉장고 본연의 기능에도 충실하다. ‘유산균 아삭 숙성’ 모드로 설정하면 상큼하고 개운한 맛을 내는 류코노스톡 유산균이 활발히 증식할 수 있도록 최적의 온도를 빠르게 맞추고 안정적으로 유지한다. 표준 김치 보관 모드 대비 최대 118배 많은 유산균이 생성되며 김치를 기존 저온 쿨링모드 대비 5.7배 더 아삭하게 지켜준다.‘냄새 케어 김치통’으로 김치냉장고 특유의 김치 냄새 걱정도 줄였다. 뚜껑에 적용된 가스 밸브와 흡수 필터로 김치 냄새가 밖으로 새어 나가는 것을 최소화하며 이산화탄소 농도가 기준치를 초과할 때만 밸브가 열려 냄새 저감 필터가 작동한다. 이를 통해 냄새 배출을 최대 90% 줄여 다른 식재료와 함께 보관해도 쾌적한 냉장 환경을 유지할 수 있다.

좋은 건 두 배로, 두 대의 냉장고로 구현하는 스마트 주방 솔루션

‘비스포크 AI 하이브리드’와 ‘비스포크 AI 김치플러스’를 함께 사용하면 주방의 인테리어 완성도는 물론이고 식재료 관리의 효율까지 극대화할 수 있다. 두 제품에 식재료를 사용 빈도와 보관 목적에 따라 나누어 보관하면 불필요한 문 개폐를 줄여 냉기 손실을 최소화하고 신선도를 오래 유지한다.두 제품에 모두 적용된 ‘AI 정온 모드’는 사용자의 생활 패턴을 분석하고 예측해 온도 상승 폭을 최소화하여 식재료를 신선하게 보관할 수 있다. ‘메탈쿨링커버’ 또한 냉기를 단단히 잡아 내부 온도 상승 폭을 최소화하며 식재료와 음식을 더욱 신선하게 지켜준다.신선한 보관 성능에 더해 스마트하고 직관적인 조작성까지 갖췄다. 손을 쓰기 어려운 상황에서도 가벼운 손등 터치 한 번으로 냉장고 문을 열 수 있고 “냉장고 문 열어줘”, “김치냉장고 문 열어줘” 같은 음성 명령으로도 손쉽게 제어할 수 있다. 또한 빅스비 음성 인식 기능을 통해 내부 온도 등 냉장고 상태를 확인하거나 상황에 맞춰 로봇청소기, 공기청정기 등 다른 기기까지 제어 가능하다.

활용도 높은 냉장고를 똑똑하게 고르기 위해 서둘러야 할 때다. 주방의 감각을 한층 끌어올리면서 다양한 식재료를 맞춤으로 보관해주는 두 대의 냉장고로 자연의 풍요로움을 담은 미식의 계절을 만끽해보자.

[Bespoke AI 하이브리드] * AI 홈 서비스를 이용하려면 네트워크 연결 및 삼성 계정 필요. 일부 기능은 SW 업데이트 이후 사용 가능하며, 업데이트는 SmartThings 통해 가능. * AI 홈의 일부 기능에 한하여 AI 기술이 사용됨 (AI 비전 인사이드, AI 절약 모드 외). * AI 비전 인사이드에 등록된 식재료 37종은 이미지와 이름 매칭이 가능하며, 그 외 식재료는 더 편리한 사용을 위해 직접 이름 변경 및 보관 기한 설정 필요. * 보관 기한은 자체 DB에 따른 것으로 식재료를 신선하게 섭취할 수 있는 권장일이며, 실제 식재료의 유통기한, 소비기한과 다를 수 있음. * 입출고 인식 가능한 크기와 범위, 상황 등은 삼성닷컴 참고. * 레시피 추천은 SmartThings에 등록된 레시피에 한해 이용 가능. * AI 홈 및 AI 비전 인사이드 기능은 일부 대상 모델에서만 지원 가능. * 3단계 멀티 팬트리는 일부 모델에 한해 적용됨 [Bespoke AI 김치플러스] 1. 맞춤숙성실 * 과일 숙성, 반죽 발효 모드는 사용자가 작동을 중단할 때까지 모드 유지됨. * 상칸이 김치 숙성모드(유산균 아삭 숙성/상온/동치미/깍두기)로 설정됐을 경우 맞춤숙성실 사용 불가. * 육류 해동모드는 상칸이 김치 보관모드(강냉/표준/약냉/저염김치/아삭김치/구입김치)일 경우에만 작동. * 냉장고 운전 조건이나 식품의 종류, 상태 및 크기 등과 보관 방법에 따라 효과가 달라질 수 있음. 2. 유산균 아삭 숙성 모드 * 칸별 모드는 on/off 가능하며, 유산균 아삭 숙성 모드 선택 시 약 6일 경과 후 아삭김치 보관 모드로 자동 설정됨. * 류코노스톡 유산균 수치는 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음. * 아삭함은 내부평가 방법에 의거한 부산대 김치연구소 실험 결과로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음. * 자세한 실험 조건과 방법, 실험 모델, 실험치는 삼성닷컴 참고. * 김치 시료는 김치 회사에서 당일 제조한 배추김치(Daesang Co. Itd., Korea)를 직접 제공받아 사용. 3. 냄새 케어 김치통 * 배추 김치 기준, 필터는 1년에 한 번 교체를 권장하고 김치 종류와 양에 따라 필터 교체 시기 상이. * 냄새저감 필터(RA-K03FAA)는 1세트(3개)에 2만 원이며, 삼성닷컴에서 구매 가능. * 필터 정보(제품명 / 제조자 / 판매자): RA-K03FAA / ㈜한맥전자 / 삼성전자 . * 냄새 저감 수치는 Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음. * 자세한 실험 조건과 방법, 실험 모델, 실험치는 삼성닷컴 참고. * 냄새저감률 90%(시험 모델: 일반김치통 DA97-18756A, 냄새케어김치통 : DA97-25084A / 대상 모델: DA97-25084* / 김치통 정보 (제조자 / 판매자): 디케이산업 / 삼성전자㈜) [공통] 1. 키친핏 Max * 냉장고: 2025년 이전에 출시된 기존 키친핏 냉장고와 김치냉장고의 최소 설치 Gap은 좌/우 12mm, 상단 47mm(RF60DB9KF2AP 모델과 RQ42* 모델 기준). 기존 도어 단열재 두께 24mm 대비 66.7% 감소, 기존 도어빈 깊이 129mm 대비 22.4% 증가(RF60DB9KF2AP 모델 대비). 2. AI 정온 모드·메탈쿨링 * SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결 필요하며, 자세한 내용은 삼성닷컴 참고. * 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이하며 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음. 3. 빅스비 음성 인식·오토 오픈 도어 * 빅스비 음성 인식 기능을 사용하거나 다른 스마트 기기 제어를 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요하며, 해당 제품이 냉장고와 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 함. * 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 Bespoke 4도어 제품 중 일부 모델에 한함. * 도어 최대 열림 각도는 설치, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있으며 자동 문 닫힘 기능은 적용 안 됨. * 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상칸 냉장실에만 적용되며, 센서는 냉장고 상칸 좌우 각각 작동.