李 “혐중땐 韓이 더 큰 피해…中, 부정선거 개입? 정신나간 소리”

이재명 대통령은 7일 “근거 없고 불필요한 혐중 조장을 없애야 되겠다”며 “부정선거를 중국이 어쩌고 저쩌고 하는 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 하면 되겠나”라고 말했다. 쿠팡 중국인 직원의 개인정보 유출 사건으로 인한 반중(反中) 정서 확산에 대해서도 “(정보를 유출한) 쿠팡 직원이 미국인이면 미국을, 일본인이면 일본을 미워할 것이냐”고 했다. 이 대통령은 “중국은 세계 최대 시장이자 무한한 가능성을 가진 땅”이라며 “왜 거길 빼놓고 멀리 가서 고생하냐”고 국익 중심의 실용외교를 재차 강조했다.
● 李 “혐중, 혐한 시위 억제 노력 계속돼야”
이 대통령은 중국 국빈 방문 마지막 날인 이날 중국 상하이에서 순방기자단과 오찬 간담회를 갖고 “저나 중국 국가 지도자 모두 (혐오 정서를 없애자는 데) 동의했다”며 “혐중, 혐한 정서가 양국에 상당히 광범위하게 지속적으로 악화해 큰 피해를 입혔고, 한국이 훨씬 더 큰 피해를 입었다”고 말했다. 이어 “장사 안 되고, 물건 안 팔리고, 화장품은 지금쯤은 중국에서 석권해야 되는데 잘 안 팔리지 않나. 엄청나게 손해 보고 있는데 그럴 필요가 없다”고도 했다.
그러면서 “명백한 허위 주장이나 행동에 대해 엄격한 제재를 가해서 사실 많이 줄어들기는 했다”며 “앞으로도 계속 혐중, 혐한을 조장, 선동하는 것에 대해서는 억제 노력을 계속해야 되겠다”고 했다. 쿠팡 사태가 반중 감정의 원인이라는 주장에 대해서도 이 대통령은 “근거 없는 이야기”라며 “쿠팡의 범죄 행위자가 중국 사람이다, 어쩌라고요”라고 반문했다.
이 대통령은 “막 혐오하고 증오하면서 무슨 대화가 되겠나”라며 한중 간 신뢰 회복을 강조했다. “시진핑(習近平) 국가주석과도 가급적이면 1년에 한 번 이상은 직접 만날 생각”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “정상 간 1년에 한 번 정도는 보면 좋겠다고 얘기했더니 (시 주석이) 좋은 생각이라고 했다”고 전했다. 시 주석은 “꼭 한 번씩 오고 가야 하느냐”고 물었고, 이 대통령은 “편할 때 우리가 가는 방향으로 해도 된다”며 “자주 오라고 하더라”고 말했다.
● “한한령, 단계적으로 원만히 해결될 것”
이 대통령은 중국에 한한령(限韓令·한류 금지 조치) 조치가 혐중 선동의 근거가 된다는 점을 들어 완화 한한령 해제 필요성을 강조했다고 밝혔다. 이 대통령은 “내가 보기에는 (한한령이) 사실이다. (중국이) 한국 영화 잘 안 틀고, 한국 공연 잘 못 하게 하고, 실제 현장은 그렇다”며 “국가 정책은 아니라고 하지만 그게 개선되지 않고 있으면 그게 공격의 빌미가 된다. 신속하게 해소되는 걸 보여줘야 한다”고 했다.
이 대통령은 “그들의 표현에 따르면 질서있게, 유익하게, 건강하게 이 문제는 잘 해결될 것”이라며 “(한한령 완화) 조짐 정도가 아니라 명확한 의사 표명”이라고 했다. 다만 “석자 얼음이 한꺼번에 언 것도 아닌데 한꺼번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다”는 중국 시 주석의 발언을 전하면서 “봄도 갑자기 오지 않는다”며 “시간과 과정이 필요하다”고 했다.
이 대통령은 또 중국 측에 전달한 간송미술관의 ‘석사자상’에 상응하는 중국 조치로 ‘판다 대여’를 제안했다는 사실도 공개했다. 이 대통령은 “중국 측이 우리에게 뺏어 간 것이 없으니 반환받을 유물도 없는 상황이었다”며 “그렇다면 (중국으로 반환된 판다) 푸바오라도 빌려 달라고 했다”고 말했다.
한편 이날 이 대통령은 상하이 국제회의중심에서 개최된 ‘한중 벤처 스타트업 서밋’에 참석해 “한국의 벤처 스타트업 생태계가 중국의 거대한 혁신 창업 환경과 유기적으로 연결된다면 양국은 더 새롭고 더 큰 성장 해법을 마주하게 될 것”이라고 강조했다. 이어 “중국이 혁신 창업을 새로운 성장 동력으로 삼아 민간의 역량을 결집하고 있는 것처럼 한국도 벤처 30년의 역사를 발판 삼아 국가 창업 시대로 대전환하려고 한다”고 했다.
