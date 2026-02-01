‘모텔서 연쇄 약물살인’ 20대女 접촉인물 전수조사

경찰이 ‘모텔 연쇄 약물 살인’ 피의자인 20대 여성 김모 씨(22)와 연락을 주고받았던 사람들에 대한 전수 조사에 나섰다. 지난해 12월부터 이달 초까지 김 씨의 범행으로 2명이 숨지고 1명이 다친 것이 밝혀졌지만 추가 범죄가 있을 수도 있다는 판단 때문이다.
22일 서울 강북경찰서에 따르면 경찰은 살인과 특수상해 등 혐의로 구속 송치된 김 씨와 관련해 추가 피해자가 있는지 수사 범위를 확대하고 있다. 우선 김 씨와 카카오톡이나 문자메시지를 나눈 인물들을 조사할 방침이다. 김 씨는 세 번째 범행 직후 이미 의식을 잃은 20대 중반 회사원 피해자에게 “깨우려 했는데 잠들어서 먼저 나간다”며 ‘알리바이용’이 의심되는 메시지를 보냈는데, 이와 유사한 메시지를 받았거나 김 씨를 만난 뒤 기억이 끊긴 피해자가 있는지 경찰은 확인할 방침이다.
경찰에 따르면 김 씨는 숨진 피해자 2명을 다중이용시설에서 처음 만난 것으로 조사됐는데, 이와 별도로 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 만난 인물이 있는지도 조사 대상이다. 김 씨는 SNS의 쪽지(DM) 기능을 이용해 다른 남성들과도 연락했고, 일부는 실제 만난 것으로 알려졌다.
댓글 0