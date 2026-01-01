15층서 떨어진 80대, 7층 빨래 건조대에 걸려 살았다

사고 당시가 담긴 현장 영상에서 노인은 아파트 7층 빨래 건조대에 쓰러진 듯 누워 있었다. 8층에 있던 남성은 허리에 소방 호스를 감고 내려와 노인을 부축해 건물 안으로 끌고 들어갔다. 남성은 8층 거주자의 도움으로 창문을 통해 노인을 구조한 것으로 전해졌다.목격자들은 노인이 실수로 떨어진 것처럼 보였다고 말했다. 병원으로 옮겨진 노인은 현재 의식이 또렷한 상태로 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.