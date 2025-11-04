[Tech&]22가지 혜택으로 더욱 풍성해진 구독 라이프… 사용할수록 커지는 삼성 ‘AI 구독클럽’ 제휴 혜택

《구독

서비스가 가전 시장에

새로운 트렌드로 자리 잡으면서 제품 구독과 함께 누리는 제휴 혜택에 대한 관심도 뜨겁다.



삼성 ‘AI 구독클럽’은

△

생활·여행

△

엔터테인먼트

△

교통·통신

△

식품 등 다채로운 분야의 22개사와 함께 생활 전반에 걸친 제휴 혜택을 제공한다.



단순한 할인 혜택을 넘어 일상을 즐겁고 특별하게 채워주는 새로운

구독 경험. 삼성 ‘인공지능(AI) 구독클럽’이 제안하는 놀라운 혜택을 만나 보자.》

외식부터 여행까지 삶의 질을 높여주는 ‘생활·여행’ 제휴 혜택

삼성 ‘AI 구독클럽’은 일상을 한층 다채롭게 만드는

‘

생활·여행

’

영역에서 실속 있는 혜택으로 소비자 만족도를 높이고 있다.



이탈리안 레스토랑 ‘매드포갈릭’은

5만 원 이상 주문 시 고르곤졸라 피자 한 판 무료 제공 혜택으로 주목받고 있다.



모도우, 도쿄등심, 서울로인, 동화고옥, 파브란트 등 10개 제휴사로 구성된 ‘오픈 레스토랑’에서는 상시 15% 할인 혜택이 주어져 외식비 부담을 낮춰준다.



여행 혜택도 다층적으로 구성됐다. ‘신라면세점’에서는 다이아몬드 멤버십 업그레이드를 통해 최대 20% 할인 혜택을 제공하고, 공항 라운지

이용 시 최대 47%까지 할인되는 ‘더 라운지’도 유용하다. ‘노랑풍선’ 패키지 여행 상품은 3% 할인, ‘트립닷컴’ 이용 시에는 호텔 7%, 항공은 4% 제휴 할인 혜택이 적용돼 여행 전 과정에서 비용 절감 효과를 누릴 수 있다.



부모님 생신

같은 특별한 가족 모임을 계획 중이라면, 도쿄등심에서 ‘AI 구독클럽’ 혜택으로 스페셜 메뉴와 와인 1병을 무료로 받아 품격 있는 식사를 즐길 수 있다.



휴가 일정이 있는 경우, 트립닷컴을 통해 합리적인 가격으로 항공과 호텔을 예약하고 출국 당일 면세점과 라운지 서비스를 이용해 여행의 시작부터 여유로운 시간을 보낼 수 있다.

문화와 여가를 다양하게 즐길 수 있는 ‘엔터테인먼트’ 제휴 혜택

문화·여가 활동은 폭넓은 경험과 접근성이 중요하다. 삼성 ‘AI 구독클럽’은 영화, 테마파크, 독서 등 주요 문화 영역을 아우르며 다채로운 선택권을 제공한다.‘에버랜드’ 정기권 가입 시에는1만 솜 포인트를 증정해 테마파크 내에서 포인트를 현금처럼 자유롭게 사용할 수 있다.독서를 즐긴다면 12개월 구독권 39% 할인 혜택을 지원하는 ‘밀리의 서재’에서 다양한 장르의 도서를 합리적인 가격에 이용할 수 있다.

여가 시간에는 CGV에서 ‘AI 구독클럽’ 전용 모바일 예매권으로 영화 관람을 즐기고, 집에서 보내는 시간에는 39% 할인받은 밀리의 서재 구독권으로 베스트셀러부터 신간까지 폭넓은 독서를 이어가는 등 다양한 문화생활을 경험해 보자.

필수 지출을 더욱 실속 있게 누리는 ‘교통·통신’ 제휴 혜택

교통과 통신은 일상에서 필수적이지만 적지 않은 비용이 든다. 삼성 ‘AI 구독클럽’은 실속형 혜택을 통해 비용 절감을 돕는다.고물가 시대에 고정 비용인 주유비는 부담이 클 수밖에 없다. ‘AI 구독클럽’ 고객들은 ‘HD현대오일뱅크’에서 스마트 주유 시 L당 20원을 추가 할인받을 수 있다. 이는 일상적 이용 빈도가 높은 만큼 구독자들이 가장 선호하는 혜택이다.‘한국타이어’ 제품은 최대 25% 할인에 더해 마케팅 정보 활용 동의 시 5% 추가 할인을 제공한다.오너 드라이버에겐 필수인 자동차 정비도 ‘SK스피드메이트’를 통해 제휴 할인을 받을 수 있다. 대표적인 엔진오일의 경우 30% 저렴하게 교환할 수 있다.자차로 출퇴근하는 직장인들은 HD현대오일뱅크 주유비 할인 혜택과 SK스피드메이트의 엔진오일·에어컨 필터 교체 할인 혜택을 통해 차량 유지비까지 절감할 수 있다.

생활비 절감은 기본, 홈카페까지 즐기는 ‘식품’ 제휴 혜택

삼성 ‘AI 구독클럽’ 고객들은 장보기와 식사 준비처럼 일상에서 반복되는 식품 분야 지출에서도 실질적인 절감 효과를 경험할 수 있다.CJ더마켓, 풀무원몰, 오뚜기몰, 정원e샵, 목우촌, MYCHEF 등 6개 주요 브랜드몰에서 식품을 구매하면 브랜드몰의 다양한 할인 혜택도 받을 수 있고, 제휴 혜택인 10% 결제일 할인까지 추가로 적용돼 매월 지출하는 식료품비 부담을 줄일 수 있다.커피 소비가 일상화되면서 개인의 취향에 맞춘 커피를 찾는 소비자도 많아졌다. ‘AI 구독클럽’도 스페셜티 커피 브랜드와의 제휴로 주목받고 있다. 모모스커피, 포어르몰 등에서 커피를 구매하면 13% 결제일 할인을 제공해 집에서도 부담 없는 비용으로 나만의 홈카페를 즐길 수 있다.일상 속 작은 소비에서도 실속을 챙길 수 있는 것이 삼성 ‘AI 구독클럽’ 제휴 혜택만의 차별화된 가치다.특히 온라인 식품몰을 자주 이용하는 신혼부부라면 혼수 가전과 함께 가입한 ‘AI 구독클럽’으로 식품 브랜드 10% 할인을 받아 매달 식비를 아끼고, 모모스커피에서 월 5만 원 상당의 커피 원두를 구매하면 6500원 정도의 절약 효과를 더해 생활비 부담을 줄일 수 있다.

매주, 새로운 즐거움! 삼성 AI 구독클럽만의 특별한 이벤트

삼성 ‘AI 구독클럽’은 제휴 혜택에 그치지 않고, 구독 고객들을 위해 매주 특별한 이벤트를 이어간다.



매주 금요일에는 에버랜드,

CGV 등 16개 제휴 브랜드의 경품부터 갤럭시 탭과 갤럭시 워치, 멤버십 포인트까지 풍성한 혜택을 증정하는 ‘구독 프라이데이’ 프로모션을 진행한다. 매주 반복되는 참여 기회가 구독의 즐거움을 더한다.



‘AI 구독클럽’ 제휴 혜택 및 이벤트 세부 내용은 삼성닷컴 내 AI 구독클럽 제휴 혜택 페이지에서 자세히 확인할 수 있다.



삼성 ‘AI 구독클럽’은 생활

여행

교통

문화 등 일상 전반을 아우르는 업계 최고 수준의 제휴 혜택을 제공한다. 단순한 제품 구독을 넘어 관리와 케어는 물론

이고

생활 곳곳에서 체감할 수 있는 혜택까지 제공해 고객은 일상 곳곳에서 실질적인 가치를 누릴 수 있다. 구독 하나로 더 풍성하고 알찬 라이프스타일을 완성하는 삼성 ‘AI 구독클럽’과 함께 한층 업그레이드된 일상을 경험해 보자.









