크리스마스 휴장 속 연말 ‘산타 랠리’ 주목[D’s 위클리 픽]

이번 주 국내외 금융시장에 영향을 미칠 이벤트를 미리 알아보는 동아일보 경제부의 D’s 위클리 픽입니다.
이번 주 시장은 25일 크리스마스 휴장 속 연말 ‘산타 랠리’ 여부에 대한 주목도가 높아질 것으로 보입니다. 일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 19일(현지 시간) 기준금리를 0.5%에서 0.75%로 0.25%포인트 올린 가운데 한국은행은 19일 고환율을 잡기 위해 사상 처음으로 외화지급준비금(외화지준)에 이자를 지급하고, 외환건전성 부담금을 면제하는 방안을 실시하기로 했습니다.
이 가운데 미국은 23일(현지 시간) 3분기 국내총생산(GDP) 확정치를 발표할 예정입니다. 해당 지표는 10월 30일에 속보치 발표가 예정돼 있었지만 미국 연방정부의 셧다운(shutdown·일시 업무 정지)으로 취소됐습니다. 지난달 26일로 예정된 잠정치 발표도 나오지 못했습니다. 따라서 이번 발표는 올해 3분기 GDP의 최초 집계치입니다. 크리스마스 이브인 24일은 미국 증권시장이 조기 종료돼 현지 시간 오후 1시, 한국 기준으로 25일 새벽 3시에 장을 일찍 마칩니다. 이어 크리스마스 당일인 25일은 전 세계 증권시장이 휴장합니다. 26일에는 미국 증시는 개장하나 영국과 독일, 프랑스 등 유럽 증시와 홍콩이 ‘박싱 데이(Boxing Day)’로 휴장합니다.
한국은행은 23일 ‘금융안정보고서’와 ‘12월 소비자동향조사 결과’를 발표합니다. 소비자동향조사 결과에서 소비자들이 앞으로 예상하는 집값 전망이 주목됩니다.
