“우리집 뚱냥이도 다이어트?”…동물용 ‘비만 치료제’ 개발 본격화

전 세계적으로 반려동물 비만 문제가 심각해지면서 제약·바이오 업계가 반려동물 전용 비만 치료제 개발에 속도를 내고 있다.
20일(현지시각) 미국 네슬레 산하 반려동물 전문 연구기관인 퓨리나 인스티튜트(Purina Institute)에 따르면 지난해 기준 전 세계 반려묘의 비만율은 63%, 반려견은 약 59%로 조사됐다. 퓨리나는 국가별 개별 연구를 종합한 결과라 통계가 완전히 통일되지는 않았지만 북미와 유럽, 아시아 전역에서 반려동물 비만율이 급증하고 있다는 점은 분명하다고 밝혔다.
반려동물 비만은 단순한 체중 증가를 넘어 각종 질환 위험을 높이는 요인으로 꼽힌다. 특히 고양이는 당뇨병과 소화 장애 등 만성질환 발생 가능성이 높으며, 8세 이상 비만 반려동물은 정상 체중 개체보다 사망 위험이 수 배 높은 것으로 알려졌다.
이에 따라 제약·바이오 업계는 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1)을 활용한 반려동물 전용 비만 치료제 개발에 주력하고 있다. GLP-1은 사람용 비만 치료제인 위고비, 마운자로 등의 핵심 성분으로 위에서 음식물 배출 속도를 늦춰 식욕을 조절하고 체중 감소를 돕는 효과가 있다.
미국에서는 바이오텍 기업 액스턴 바이오사이언스(Axtone Bioscience)와 프로릭스 테라퓨틱스(Prolix Therapeutics)가 관련 연구를 주도하고 있다.
액스턴은 주 1회 투여형, 프로릭스는 월 1회 투약형 치료제를 각각 개발 중이다. 액스턴은 과체중·비만 고양이를 대상으로 후보물질 ‘AKS-562c’의 초기 임상을 진행하고 있으며 임상 대상은 최대 140마리까지 확대될 수 있다.
AKS-562c는 동물의 면역 반응에 맞춰 단백질 항체의 특정 부위에 결합하도록 설계돼 체내 지속 효과를 높인 것이 특징이다. 다만 프로릭스는 후보물질과 실험 결과에 대한 구체적인 내용은 공개하지 않고 있다.
