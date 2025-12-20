‘당명 변경’ 가능성 언급한 장동혁…보수 정당 당명 변천사

25일 인부들이 서울 여의도 국회 새누리당 당 대표실 물품을 옮기고 있다. 2017.1.25/뉴스

이 시기 보수 정당의 상징 색깔은 파란색이었다. 그러나 2012년 총선을 앞두고 한나라당이 당의 이미지 쇄신을 명분으로 새누리당으로 당명을 바꾸면서 당을 대표하는 색깔이 빨간색으로 교체됐다. 전통적으로 진보 진영의 상징으로 여겨졌던 색을 차용하면서 당시 찬반 논란을 낳기도 했다.