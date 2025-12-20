‘당명 변경’ 가능성 언급한 장동혁…보수 정당 당명 변천사

국민의힘 당무감사위원회의 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원(경기 고양병 당협위원장)에 대한 중징계 권고 결정을 둘러싸고 내홍이 격화되는 가운데 장동혁 국민의힘 대표는 당 쇄신 방안 중 하나로 거론되는 당명(黨名) 교체 검토 가능성을 열어뒀다.
장 대표는 17일 경기 고양시 화전마을에서 연탄 배달 봉사활동을 마친 후 기자들과 만나 “단순한 당명 개정이 아니라 국민의힘이 새롭게 태어나기 위해 방향과 보수 가치를 재정립하는 과정이 필요하고, 그에 수반해 필요하다면 당명 개정도 함께 검토할 수 있다”고 했다.
이전에도 보수 정당은 주요 정치적 위기 국면마다 당명을 바꾸며 쇄신과 재정비를 시도해 왔다. 장 대표의 이번 언급도 이런 역사적 맥락과 무관하지 않다는 분석이다.
국민의힘의 계보는 박정희 전 대통령 시절 여당이던 민주공화당까지 거슬러 올라간다. 이후 전두환 정부의 민주정의당을 거쳐, 1990년 2월 민주정의당·통일민주당·신민주공화당이 합당하면서 거대 보수정당인 민주자유당이 출범했다.
민주자유당은 1996년 2월 신한국당으로 당명을 변경했고, 이듬해 11월 민주당과 합당하면서 한나라당으로 재출범했다. 한나라당은 약 15년간 당명을 유지했고, 이 기간 동안 이명박·박근혜 두 대통령을 배출하며 장기간 여당의 지위를 유지했다.
이 시기 보수 정당의 상징 색깔은 파란색이었다. 그러나 2012년 총선을 앞두고 한나라당이 당의 이미지 쇄신을 명분으로 새누리당으로 당명을 바꾸면서 당을 대표하는 색깔이 빨간색으로 교체됐다. 전통적으로 진보 진영의 상징으로 여겨졌던 색을 차용하면서 당시 찬반 논란을 낳기도 했다.
새누리당은 박근혜 전 대통령 당선으로 집권에 성공했지만, 2016년 국정농단 사태가 불거지면서 급격한 위기를 맞았다. 박 전 대통령 탄핵과 친박·비박 갈등, 집단 탈당 사태가 이어지면서 지지율이 급락했고 당은 2017년 2월 자유한국당으로 다시 간판을 바꿨다.
이후 2020년 총선을 앞두고 자유한국당은 새로운보수당, 전진당 등과 합당해 미래통합당을 출범시켰다. 그러나 총선 패배 이후 쇄신 요구가 커지면서 출범 6개월 만인 같은 해 9월 다시 당명을 국민의힘으로 변경했다. 이번에 당명 변경이 실행된다면 약 5년 만이다.
이처럼 보수 정당의 당명 변경은 선거 패배, 내부 분열, 정권 심판 국면 등 정치적 위기와 맞물려 이뤄진 경우가 대부분이었다. 다만 당 안팎에서는 잦은 당명 변경이 근본적인 쇄신으로 이어질 수 있느냐를 두고 회의적인 시선도 나온다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
