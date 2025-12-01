[오늘의 운세/12월 22일]

● 쥐
48년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다.
60년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
72년 잘되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다.
84년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
96년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
08년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것.
● 소
37년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
49년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
61년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
73년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관할 것.
85년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯.
97년 자신의 모습을 냉정하게 돌아볼 필요 있다.
● 범
38년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
50년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
62년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
74년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다.
86년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
98년 눈앞의 결과는 적어도 행운은 오고 있다.
● 토끼
39년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다.
51년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상.
63년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다.
75년 집안일은 배우자와 대화할 것.
87년 과음과 과식은 절대금물!
99년 너무 조급해 하지마라 시간이 답이다.
● 용
40년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다.
52년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯.
64년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯.
76년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
88년 한발 물러서는 양보가 필요할 때.
00년 다소 힘든 일이 있어도 내색하지 말 것.
● 뱀
41년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
53년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
65년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
77년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기.
89년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
01년 결정을 내리기 전에 다시 한번 생각할 것.
● 말
42년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다.
54년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
66년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
78년 옛것을 지키고 존중할 것.
90년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
02년 조금만 양보하면 쉽게 풀린다.
● 양
43년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯.
55년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움.
67년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
79년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다.
91년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것.
03년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해 볼 것.
● 원숭이
44년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
56년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
68년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
80년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
92년 서쪽방향이 길하며 때 아닌 감기 주의할 것.
04년 좀 더 자세를 낮추고 겸손한 마음 필요.
● 닭
45년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
57년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 것.
69년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다.
81년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
93년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
05년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다.
● 개
46년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
58년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
70년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
82년 조금 힘들어도 인내심 갖기.
94년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
06년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
● 돼지
47년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
59년 하고 싶으면 자신감 갖고 추진.
71년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법.
83년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
95년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
07년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
인천철학관 박성희 원장
