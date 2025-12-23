[오늘의 운세/12월 23일]

● 쥐
48년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
60년 지나간 일에 대해 집착하지 말 것.
72년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
84년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
96년 시간에 늦지 않도록 일찍 출발할 것.
08년 말조심! 불필요한 오해가 생길 수 있다.
● 소
37년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것.
49년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
61년 여러 사람의 이야기를 들어 보고 판단할 것.
73년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
85년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
97년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
● 범
38년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
50년 작은 것이 모여 큰 것이 되는 법.
62년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
74년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
86년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
98년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
● 토끼
39년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
51년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유가 필요.
63년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
75년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
87년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다.
99년 욕심 버리고 만족할 줄 아는 것이 행복.
● 용
40년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
52년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다.
64년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다.
76년 잘 진행되더라도 중간 점검이 필요.
88년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
00년 일은 좀 더딜 수 있으나 마음은 잘 맞는다.
● 뱀
41년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
53년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
65년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
77년 기다리던 소식을 접하거나 주변 상황이 좋아진다.
89년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
01년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
● 말
42년 자신에게 투자하는 것을 아끼지 말 것.
54년 도와줄 때는 확실하게 도와 줄 것.
66년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
78년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
90년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
02년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
● 양
43년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
55년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다.
67년 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라.
79년 주변 상황이나 분위기 파악 정확히 할 것.
91년 가급적 사소한 일이라도 꼼꼼히 챙겨 볼 것.
03년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
● 원숭이
44년 직감이나 예상이 맞아떨어질 수 있다.
56년 행운이 오고 있다. 자신감 갖고 시도해 볼 것.
68년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
80년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
92년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
04년 매사에 자신감 가지고 행동할 것.
● 닭
45년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
57년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
69년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
81년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
93년 과음과 과식은 절대금물.
05년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
● 개
46년 고요히 쉬면서 내일을 생각할 때.
58년 금일은 직접적인 투자보다는 지켜보는 자세가 중요.
70년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
82년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯.
94년 잔잔한 감동으로 기쁨이 있겠다.
06년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
● 돼지
47년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
59년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수도 있다.
71년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기.
83년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것.
95년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯.
07년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구할 것.
인천철학관 박성희 원장
