[오늘의 운세/12월 24일]

● 쥐 48년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 60년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것. 72년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것. 84년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 96년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 08년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
● 소 37년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것. 49년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다. 61년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다. 73년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 85년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인. 97년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 범 38년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다. 50년 중요한 일은 내일을 기약해라. 62년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 74년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 86년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남. 98년 필요한 것은 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
● 토끼 39년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 51년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 63년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요. 75년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 87년 과욕은 금물, 현실에 만족해야. 99년 미련을 버리고 현실에 만족할 것.
● 용 40년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것. 52년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 64년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 76년 중요한 약속은 다음으로 미루어라. 88년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요. 00년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
● 뱀 41년 마음은 젊어지고 몸도 정열이 넘친다. 53년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다. 65년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다. 77년 드러나지 않는 거래에 좋은 날. 89년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 01년 말보다는 행동으로 보여줄 것. ● 말 42년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다. 54년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다. 66년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 78년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 90년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 02년 내 주장만 앞세우지 말고 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
● 양 43년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다. 55년 너무 많은 잔소리가 문제를 생기게 한다. 67년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것. 79년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 91년 너무 나서지 말고 한발 물러서는 자세 필요. 03년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 원숭이 44년 참고 기다려라. 모든 것은 세월이 약이다. 56년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것. 68년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것. 80년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것. 92년 오늘은 정장보다는 쿨 패션이 좋다. 04년 힘내라 좋은 소식 가까이 있다.
● 닭 45년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯. 57년 고질병에서 해방이 되는 기상! 69년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다. 81년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다. 93년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다. 05년 소문이나 광고에 현혹되지 말 것.
● 개 46년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯. 58년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다. 70년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 82년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 94년 충동구매와 과음은 금물. 06년 소문이나 광고에 현혹되지 말 것.
● 돼지 47년 행운의 여신이 함께하고 있다. 59년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라. 71년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯. 83년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다. 95년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯. 07년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
