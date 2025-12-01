[오늘의 운세/12월 25일]

● 쥐
48년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
60년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를.
72년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
84년 잠시 쉬어가는 것도 좋다.
96년 오늘은 유행과 패션에 신경 써 볼 것.
08년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
● 소
37년 머리 아픈 일은 잠시 미루어도 좋다.
49년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 최고.
61년 융통성보다는 원칙대로 하는 것이 좋다.
73년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
85년 과감한 결단이 필요한 시기.
97년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
● 범
38년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
50년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
62년 자신에게도 투자가 필요하다.
74년 마음에 들어도 신중하게 결정.
86년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
98년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
● 토끼
39년 작은 기쁨이나 새로운 희망이 생긴다.
51년 오늘은 행운의 날, 앞만 보고 뛰어라!
63년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
75년 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다.
87년 백지장도 맞들면 낫다.
99년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 용
40년 가급적 육체적인 무리는 삼가할 것.
52년 전화위복의 기회가 된다.
64년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
76년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
88년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
00년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
● 뱀
41년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
53년 새로운 희망이 생길 수 있다.
65년 금일은 장기적 전략에 주력할 것.
77년 모처럼 한가로운 시간을 가져 보아라.
89년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다.
01년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
● 말
42년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
54년 실리도 중요하지만 명분이 우선.
66년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
78년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
90년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
02년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
● 양
43년 오랫동안 소망하던 일이 이루어질 수 있다.
55년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
67년 때로는 알고도 모르는 척.
79년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
91년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운!
03년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
● 원숭이
44년 항상 따뜻한 음식을 섭취 할 것.
56년 중요한 결정은 오후 4시 이후에.
68년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히.
80년 고지가 바로 눈앞, 조금만 더 파이팅!
92년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
04년 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것.
● 닭
45년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것.
57년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것,
69년 꾸중보다는 칭찬이 효과적이다.
81년 작은 허물은 덮어 둘 것.
93년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요한 시기.
05년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
● 개
46년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
58년 가벼운 산책하며 계획 세우기.
70년 작은 것은 양보하는 것이 현명한 처세.
82년 여유를 가지고 차근차근 진행할 것.
94년 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
06년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
● 돼지
47년 시작은 작아도 결과는 크다.
59년 새로운 희망이 생길 수 있다.
71년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
83년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
95년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
07년 불편함이 있어도 가급적 친절 모드로 일관할 것.
