[오늘의 운세/12월 26일]

● 쥐 48년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다. 60년 경사가 겹치는 행운의 시기! 72년 충동적인 지출이나 소비를 주의. 84년 오늘은 행운의 날, 앞만 보고 뛰어라! 96년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다. 08년 중요한 일은 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 처리할 것.
● 소 37년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다. 49년 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 61년 지나간 일에 얽매이지 말고 앞을 바라볼 것. 73년 포기는 빠를수록 좋다. 85년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가. 97년 서쪽방향이 길하며 때아닌 감기 주의할 것.
● 범 38년 잠시 멈추어 돌아볼 수 있는 여유 필요. 50년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 62년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다. 74년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져볼 것. 86년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것. 98년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다. ● 토끼 39년 기대하지 않았던 곳에서 기쁨이 있다. 51년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯. 63년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다. 75년 즐겁고 유쾌한 하루. 87년 회식 자리나 즐거운 만남 생길 수 있다. 99년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다.
● 용 40년 지금은 져주는 것이 이기는 것. 52년 때로는 알아도 모르는 척해야 할 때가 있다. 64년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다. 76년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것. 88년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 00년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것.
● 뱀 41년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것. 53년 승자의 아량이 필요한 시기. 65년 초심을 잃지 말고 정진. 77년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다. 89년 아끼는 사람에게 마음이 담긴 선물을 해보아라. 01년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
● 말 42년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다. 54년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다. 66년 전화위복의 기회가 제공된다. 78년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출. 90년 값비싼 물건 구입은 다음에 할 것. 02년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다.
● 양 43년 자녀나 집안일로 생각이 많아질 수 있다. 55년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 67년 한발 물러서는 양보와 여유 필요. 79년 작은 돈에는 인색하지 말 것. 91년 오늘은 장기적인 계획에 유리한 시기. 03년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
● 원숭이 44년 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 56년 가족이나 배우자에게 잘해 주기. 68년 아랫사람들이 잘 따르고 인정해 준다. 80년 사람 만나는 일에서 좋은 성과. 92년 아무리 친해도 기본적인 예의는 지킬 것. 04년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
● 닭 45년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것. 57년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다. 69년 과로하거나 무리하지 말 것. 81년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가할 것. 93년 좀 더 과감한 용기가 필요하다. 05년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
● 개 46년 마음은 청춘, 몸은 활력이 넘친다. 58년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해 해줄 것. 70년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 82년 즐거운 만남과 기분 좋은 회식. 94년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것. 06년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
● 돼지 47년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것. 59년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것. 71년 바빠도 식사는 거르지 말 것. 83년 충동적인 구매나 지나친 소비 주의. 95년 한발 물러서라 시간이 약이다. 07년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
댓글 0