[오늘의 운세/12월 28일]

● 쥐 48년 때로는 혼자만의 시간도 더 중요하다. 60년 직접적인 투자나 금전 거래는 신중히 할것. 72년 마음에 쏙 들어도 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다. 84년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯. 96년 작은 일이 큰 기쁨을 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다. 08년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 소 37년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다. 49년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유가 필요. 61년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것. 73년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적. 85년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다. 97년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
● 범 38년 감정에 끌려가지 말고 원리원칙에 맞게 냉정하게 처신할 것. 50년 미래를 향해가라, 지나간 일에 대해 집착하지 말 것. 62년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 74년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것. 86년 시간에 늦지 않도록 일찍 출발할 것. 98년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
● 토끼 39년 운수 좋은 날, 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루가 될 듯. 51년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수도 있다. 63년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기. 75년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것. 87년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것. 99년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. ● 용 40년 직감이나 예상이 맞아떨어질 수 있다. 52년 행운이 오고 있다. 자신감 갖고 시도해 볼 것. 64년 꽃 한송이라도 선물을, 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것. 76년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것. 88년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 00년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
● 뱀 41년 구설이 있는 날, 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 53년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다. 65년 소문은 소문이다. 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라. 77년 주변 상황이나 분위기 파악 정확히 할 것. 89년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 01년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것.
● 말 42년 작은 일을 크게 생각해라, 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기. 54년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다. 66년 고민이 해결책이 아니다, 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다. 78년 잘 진행되더라도 중간 점검이 필요. 90년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 02년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
● 양 43년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라. 55년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단. 67년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것. 79년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야. 91년 과음과 과식은 절대금물. 03년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
● 원숭이 44년 자신에게 투자하는 것을 아끼지 말 것. 56년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것. 68년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것. 80년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다. 92년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다. 04년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
● 닭 45년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 57년 어렵던 일이 한꺼번에 풀인다. 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다. 69년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다. 81년 기다리던 소식을 접하거나 주변 상황이 좋아진다. 93년 답답하고 힘들어도 초심을 잃지 말고 정진할 것. 05년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라.
● 개 46년 실수가 있는 날, 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것. 58년 쉽고 편리하게 편법이나 융통성보다는 원칙대로. 70년 여러 사람의 이야기를 들어 보고 신중하게 판단 할 것. 82년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 94년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요. 06년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 돼지 47년 운수 좋은 날, 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다. 59년 작은 것이 모여 큰 것이 되는 법. 71년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라. 83년 자신의 주장을 낮추고 상대방의 의견을 수렴해야 만사가 편안. 95년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것. 07년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
