[오늘의 운세/12월 27일]

● 쥐 48년 욕심을 버려라, 마음을 비우는 연습이 필요. 60년 지난 일을 탓하지 말고, 현재를 격려해라. 72년 주는 것이 편하다, 받을 생각보다 줄 생각을 먼저 해라. 84년 좀 더 따뜻하게 배려해 주어라. 96년 진실이 중요하지만 그렇지 못할 때도 있다. 08년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
● 소 37년 고지가 코앞에 있다, 희망을 가져라. 한고비가 지나고 있다. 49년 내부에서 문제를 해결할 것. 모두가 내 탓이다. 61년 조금만 더 기다리면 좋은 때가 온다. 73년 한 눈 팔지 말고 본업에 충실할 것. 85년 옳다고 생각하면 소신껏 밀어 붙여라. 97년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
● 범 38년 인정에 치우치지 말고, 원칙대로 정확하게 판단해라. 50년 욕심과 집착을 버리는 것이 행복의 지름 길. 62년 인정도 좋지만 냉정하게 처신해라. 74년 하는 일이 술술 풀린다. 명예가 뜨고 축하 받는다. 86년 내 생각보다 상대방의 입장에서 생각할 것. 98년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
● 토끼 39년 넘치거나 지나치면 부족함만 못하다, 무슨 일이든 정도를 넘지 말 것. 51년 새로운 도전이 필요한 시점. 63년 갈 곳도 많고 할 일도 많다. 75년 현재의 위치에서 최선을 다해라. 87년 가능하면 최대한 용서해 주고 이해해 주어라. 99년 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다. 다시 도전할 것.
● 용 40년 먼저 기본에 충실해야 한다. 작은 일이 큰 화를 만든다. 52년 좀 더 개방적인 사고가 필요하다. 64년 눈앞의 이익보다 멀리 볼 수 있는 안목을 길러야 한다. 76년 일시적인 어려움이니 좌절하지 말 것. 88년 생각하고 생각해서 행동할 것. 새로운 방법을 찾아라. 00년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
● 뱀 41년 대립보다는 대화와 타협으로 해결해라. 53년 자존심도 중요하지만 화합이 우선이다. 65년 고비를 잘 넘기면 전회위복이 된다. 77년 낭비가 있는 날, 들어오는 것보다 나가는 것이 많다. 89년 큰 것보다 작은 것에 감사할 줄 알아야. 01년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
● 말 42년 쉴 때는 다 잊고 푹 쉬는 것이 좋다. 54년 답답하고 힘들어도 끝까지 희망을 버리지 말 것. 66년 조언자로서 역할이 중요, 앞에 나서는 것을 삼가야 한다. 78년 하고 싶은 것보다 필요한 것을 해야 한다. 90년 시행착오를 두려워하지 말라. 02년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것 ● 양 43년 바라만 봐도 해결된다. 큰소리 내서 좋을 것 없다. 55년 여러 사람의 의견을 듣고 지혜를 모아라. 67년 계획을 좀 더 세밀하게 보완하고 수정해야 한다. 79년 중요한 약속은 점심때가 좋다. 91년 희망이 커야 큰 일을 할 수 있다. 꿈은 크게 가져라. 03년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것. ● 원숭이 44년 주변 사람을 의식하지 말고 소신껏 행동할 것. 56년 열심히 노력해도 성과가 적고, 실속 없는 일로 바쁠 수 있다. 68년 도와주는 것이 화를 만든다. 차라리 뒷짐 지고 구경만 해라. 80년 과감한 결단이 필요한 시점. 92년 감정과 행동을 절제해야 한다. 04년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
● 닭 45년 생각하지 못한 옛 친구를 만나니 반갑다. 57년 현장을 떠나 가벼운 여행은 활력을 준다. 69년 어려움도 있지만 기쁨도 있다. 81년 계획만 거창했지 성과가 적다, 소문난 잔치에 먹을 것 없다. 93년 검소한 것도 좋지만 써야 할 때는 쓸 줄도 알아야 한다. 05년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다. ● 개 46년 겉만보고 판단하지 말고, 말속에 담겨 있는 진의를 파악해야 한다. 58년 구설이 있는 날, 경우 없는 사람들을 멀리하라. 70년 가급적 공개적으로 처리하는 것이 좋다. 82년 게으름과 태만이 가장 큰 적이다. 94년 눈으로 직접 확인해라. 06년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것. ● 돼지 47년 확실한 것만 골라가, 결과가 확정되지 않으면 시작하지 말 것. 59년 불필요한 지출을 줄여야 한다. 71년 완급조절이 필요한 시점이다. 83년 철저한 지출관리가 필요하다. 95년 첫 단추가 잘못 끼워졌으면 멈출 줄도 알아야 한다. 07년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
댓글 0