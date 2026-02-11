정신아 카카오 대표, 이사회서 재선임안 의결

정신아 신임 카카오 단독 대표 후보자
올해 3월 임기가 끝나는 정신아 카카오 대표가 2년 더 카카오를 이끌 것으로 보인다.

카카오는 11일 이사회를 열고 정 대표의 2년 임기 재선임 안건을 의결했다고 공시했다. 재선임 안건은 내달 26일 열리는 정기 주주총회에서 최종 확정된다.

이에 향후 카카오의 인공지능(AI) 에이전트 강화 기조도 그대로 유지될 것으로 전망된다. 정 대표는 올해 신년사를 통해 “AI가 단순히 명령을 수행하는 도구를 넘어 사용자 의도와 상황을 이해하고 다음 행동을 연결해주는 에이전틱 AI로 진화할 것”이라고 강조한 바 있다.

최지원 기자 jwchoi@donga.com
