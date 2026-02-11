본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
정신아 카카오 대표, 이사회서 재선임안 의결
동아일보
업데이트
2026-02-11 18:02
2026년 2월 11일 18시 02분
입력
2026-02-11 18:01
2026년 2월 11일 18시 01분
최지원 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260211/133347596/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
정신아 신임 카카오 단독 대표 후보자
올해 3월 임기가 끝나는 정신아 카카오 대표가 2년 더 카카오를 이끌 것으로 보인다.
카카오는 11일 이사회를 열고 정 대표의 2년 임기 재선임 안건을 의결했다고 공시했다. 재선임 안건은 내달 26일 열리는 정기 주주총회에서 최종 확정된다.
이에 향후 카카오의 인공지능(AI) 에이전트 강화 기조도 그대로 유지될 것으로 전망된다. 정 대표는 올해 신년사를 통해 “AI가 단순히 명령을 수행하는 도구를 넘어 사용자 의도와 상황을 이해하고 다음 행동을 연결해주는 에이전틱 AI로 진화할 것”이라고 강조한 바 있다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
2
배우 정은우 사망…전날 SNS에 장국영 사진 올리고 ‘그리운…’ 글
3
최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”
4
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
5
[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”
6
‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐
7
軍, 비상계엄 관련 前합참차장 파면 등 중장 3명 중징계
8
이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래
9
20년 감옥살이중 숨진 뒤에야 ‘아내 살해’ 누명 벗었다
10
의대 증원에도 전공의 잠잠…“정부와 싸울 힘도 없다”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
3
정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명
4
‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계
5
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
6
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
7
안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”
8
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
9
위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국
10
배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
2
배우 정은우 사망…전날 SNS에 장국영 사진 올리고 ‘그리운…’ 글
3
최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”
4
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
5
[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”
6
‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐
7
軍, 비상계엄 관련 前합참차장 파면 등 중장 3명 중징계
8
이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래
9
20년 감옥살이중 숨진 뒤에야 ‘아내 살해’ 누명 벗었다
10
의대 증원에도 전공의 잠잠…“정부와 싸울 힘도 없다”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
3
정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명
4
‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계
5
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
6
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
7
안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”
8
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
9
위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국
10
배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
방한 앞둔 브라질 영부인, SNS에 한복 사진 공개
‘70대 아내 늦깎이 공부에 불만’ 집에 불 지르려 한 남편 집유
“손 절단, 얼굴 훼손” 원주 세모녀 피습 가족, 16세男 엄벌 호소
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0