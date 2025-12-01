[오늘의 운세/12월 29일]

● 쥐
48년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
60년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
72년 모임에서 분위기 주도하고 인기 상승.
84년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
96년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
08년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
● 소
37년 실속이 없는 날, 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
49년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
61년 무리하지 마라, 지나친 과욕은 금물!
73년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
85년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
97년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
● 범
38년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
50년 편견을 버리고 마음을 열어라.
62년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
74년 힘들고 안 풀려도 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
86년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
98년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
● 토끼
39년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
51년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
63년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
75년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
87년 운이 좋은 날. 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
99년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
● 용
40년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
52년 건강에 적신호! 무리하지 말 것.
64년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
76년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
88년 주위 사람들과 친하게 지내고 대인관계 관리할 것.
00년 자신의 모습을 냉정하게 돌아볼 필요 있다.
● 뱀
41년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
53년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
65년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
77년 밥 사주는 것에 인색해하지 말라.
89년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
01년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
● 말
42년 처신에 따라서 전화위복이 생긴다.
54년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
66년 지나치면 모자람만 못하다.
78년 가급적 사소한 약속도 지켜라.
90년 먹을 복이 생기거나 칭찬을 받을 일이 있다.
02년 일단은 현실에 만족해라! 과욕은 금물!
● 양
43년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
55년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
67년 오후 5시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
79년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯
91년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
03년 꾸준한 노력이 가장 빠른 지름길이다.
● 원숭이
44년 이것도 좋고 저것도 좋다.
56년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
68년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
80년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
92년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아볼 것.
04년 작은 일에서 큰 기쁨을 맛보게 될 듯.
● 닭
45년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
57년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
69년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
81년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
93년 충동적인 구매나 언행 주의.
05년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 개
46년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
58년 베푼 만큼 돌아온다.
70년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
82년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
94년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
06년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
● 돼지
47년 마음은 평화. 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
59년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려나간다.
71년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
83년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
95년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
07년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
인천철학관 박성희 원장
