[오늘의 운세/12월 30일]

● 쥐 48년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것. 60년 편법이나 융통성보다는 원칙대로. 72년 여러 사람의 이야기를 들어 보고 판단할 것. 84년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 96년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요. 08년 꾸준한 노력이 가장 빠른 지름길이다. ● 소 37년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다. 49년 작은 것이 모여 큰 것이 되는 법. 61년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라. 73년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 85년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것. 97년 작은 일에서 큰 기쁨을 맛보게 될 듯. ● 범 38년 때로는 혼자만의 시간도 더 중요하다. 50년 직접적인 투자나 금전 거래는 신중히 할 것. 62년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다. 74년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯. 86년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다. 98년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크하지 않으면 후회한다.
● 토끼 39년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다. 51년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유가 필요. 63년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것. 75년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적. 87년 새것도 좋지만 옛것이 더 좋을 수도 있다. 99년 힘을 합쳐라. 백지장도 맞들면 낫다.
● 용 40년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 52년 지나간 일에 대해 집착하지 말 것. 64년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 76년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것. 88년 시간에 늦지 않도록 일찍 출발할 것. 00년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
● 뱀 41년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯. 53년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수도 있다. 65년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기. 77년 이미 결정 난 일에 불평불만 하지 말 것. 89년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 01년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
● 말 42년 직감이나 예상이 맞아떨어질 수 있다. 54년 행운이 오고 있다. 자신감 갖고 시도해 볼 것. 66년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것. 78년 편견이나 고정관념에서 벗어날 것. 90년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 02년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
● 양 43년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 55년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다. 67년 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라. 79년 주변상황이나 분위기 파악 정확히 할 것. 91년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 03년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
● 원숭이 44년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기. 56년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다. 68년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다. 80년 잘 진행되더라도 중간 점검이 필요. 92년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 04년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
● 닭 45년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라. 57년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단. 69년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것. 81년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야. 93년 과음과 과식은 절대금물. 05년 자신의 모습을 냉정하게 돌아볼 필요 있다.
● 개 46년 자신에게 투자하는 것을 아끼지 말 것. 58년 도와줄 때는 확실하게 도와줄 것. 70년 주변의 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것. 82년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다. 94년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다. 06년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
● 돼지 47년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 59년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다. 71년 힘을 합쳐라. 백지장도 맞들면 낫다. 83년 기다리던 소식을 접하거나 주변상황이 좋아진다. 95년 초심을 잃지 말고 정진 할 것. 07년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
