[오늘의 운세/12월 20일]

● 쥐 48년 돈도 좋지만 마음 편한 것이 좋다. 순리대로 할 것. 60년 이득이 많은 것보다 마음이 끌리는 바를 선택할 것. 72년 감정을 제외하고 마음 터놓고 대화를 해볼 것. 84년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회 할 일 생긴다. 96년 선입관이 힘들게 한다. 먼저 마음의 벽을 허물어라. 08년 가급적 대화로 풀어가는 것이 좋다.
● 소 37년 행복은 집 안에 있다. 가족과 함께 작은 행복을 찾아라. 49년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 61년 마음을 정했으면 흔들리지 말고 강하게 추진할 것. 73년 구설이 있는 날, 침묵이 가장 좋은 해결책. 85년 편견이나 고정관념이 힘들게 한다, 빨리 벗어나라. 97년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
● 범 38년 베품이 즐거움이다. 타인을 위한 봉사를 하는 것도 좋다. 50년 무리하지 말고, 능력의 한계를 인정해야 한다. 62년 화가 나도 웃는 모습으로 표정관리 할 것. 74년 허물없이 솔직하게 터놓고 이야기 할 것. 86년 즐거운 희망의 소식이 전해진다. 98년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 토끼 39년 돌다리도 두드리는 심정으로 신중하게 처신할 것. 51년 사소한 약속이라도 지켜야 한다. 작은 것이 큰 화를 부른다. 63년 때로는 원리원칙보다 인정을 따르는 것도 좋다. 75년 재물보다 인간관계가 최우선이다. 87년 추진력이 있는 의지가 강한 사람과 함께해라. 99년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고 할 것.
● 용 40년 신의가 생명. 한번 믿었으면 끝까지 믿어라. 52년 건강이 좋아지고 있으니 자신감을 가져라. 64년 약점 잡힐 행동은 절대 하지마라. 76년 힘들고 답답해도 흔들리지 말고 초심을 지켜라. 88년 시간이 내 편이다. 세월이 지나면 답이 나온다. 00년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
● 뱀 41년 가슴에 쌓인 것은 털어 버리는 것이 좋다. 53년 넓은 포용력으로 그냥 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 65년 계획대로 추진할 것. 뜻이 있는 곳에 길이 있다. 77년 변화가 있는 날 새로운 일에 도전 해볼 것. 89년 마음은 즐거워지고 주변상황 좋아진다. 01년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
● 말 42년 넓게 수용할 것. 사소한 것에 너무 집착하지 마라. 54년 가급적 할수 있도록 긍정적으로 검토할 것. 66년 소비가 있는 날, 쓸 때는 써야 한다. 78년 계획을 한 더 점검하고 좀 더 꼼꼼한 자기관리 필요. 90년 편법이 화를 부른다, 원칙대로 하다보면 행운이 따른다. 02년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. ● 양 43년 여러 가지 경우를 미리미리 대비 할 것. 55년 육식보다는 채식이 건강을 지켜준다. 67년 무리하지 말 것, 좀 더 철저한 건강관리 필요. 79년 할 수 있다는 자신감으로 밀어 붙여라. 91년 급할수록 계획을 점검하고 돌아가는 것이 상책. 03년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
● 원숭이 44년 오늘은 마음을 비우고 순리대로 흐름에 맡겨라. 56년 같은 말이라도 다정하고 부드럽게 표현할 것. 68년 기분 좋은 날, 유쾌하고 즐거운 일이 생길 듯. 80년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다. 92년 가급적 칭찬을 많이 해 줄 것. 04년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다.
● 닭 45년 무리하지 말고 당근과 채찍을 같이 사용해라. 57년 다양하게 다른 관점으로 생각해 볼 것. 69년 잠시 차 한 잔하며 머리를 식혀라. 81년 운수 좋은 날이다. 막혔던 일들이 풀려 나간다. 93년 막혔던 일이 쉽게 풀리면서 행운이 오고 재물 운 급상승!! 05년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
● 개 46년 기분 좋은 날이다. 막혔던 일이 술술 풀려 나간다. 58년 사소한 일이라도 스스로 해야 할 일을 찾아볼 것. 70년 내일의 희망을 갖고 지나간 일에 너무 집착하지 말 것. 82년 내 주장보다 다수의 의견을 따라야 한다. 94년 철저한 계획으로 빈틈을 보이지 말아야 한다. 06년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
● 돼지 47년 작은 일에 큰 기쁨이 있다. 잔잔한 감동이나 작은 기쁨이 생긴다. 59년 정에 끌리지 말고 원칙대로 냉정하게 처신할 것. 71년 이왕 해야 한다면 웃으면서 할 것. 83년 칭찬받고 기분 좋은 하루 될 듯. 95년 소비가 많은 날, 좀 더 구체적인 지출 계획 필요. 07년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
