[오늘의 운세/12월 21일]

● 쥐
48년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
60년 재물이 나가는 날, 금전문제로 고민이 생길 수 있다.
72년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라.
84년 넓은 마음으로 마음에 들지 않아도 참아라.
96년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
08년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
● 소
37년 건강을 챙겨라, 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다.
49년 스스로 할 수 있도록 격려할 것. 남의 일에 참견하지 말라.
61년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
73년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
85년 자신감도 지나치면 병이다.
97년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
● 범
38년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
50년 소비가 많은 날, 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
62년 할 일은 많고 시간이 없다. 서두르면 실패한다.
74년 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
86년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
98년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 토끼
39년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말고, 순리대로 할 것.
51년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
63년 믿고 안전해도 돌다리도 두드려 보고 건너라.
75년 확인! 또 확인이 필요하다.
87년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
99년 금전 운 좋아지거나 먹을 복 생길 수 있다.
● 용
40년 중요한 결정은 오전이 좋다.
52년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
64년 과거나 미래보다 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
76년 내 주장보다 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
88년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
00년 자신의 모습을 냉정하게 돌아 볼 필요 있다.
● 뱀
41년 서두르지 말고 계획대로 천천히 즐기면서 해라.
53년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
65년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
77년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
89년 과신하지 말고 겸손한 자세필요.
01년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
● 말
42년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
54년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다.
66년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
78년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
90년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
02년 일단은 현실에 만족해라! 과욕은 금물!
● 양
43년 운수 좋은 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다.
55년 가족과 함께 시간을 가져라, 미우나 고우나 내 가족이 최고.
67년 작은 사고수가 있는 날, 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
79년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
91년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
03년 꾸준한 노력이 가장 빠른 지름길이다.
● 원숭이
44년 일은 바쁘지만 실리는 적다.
56년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다.
68년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
80년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것.
92년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
04년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
● 닭
45년 무리하면 시간만 지연. 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
57년 계획대로 천천히 할 것. 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
69년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
81년 책임 못질 일은 하지 말 것.
93년 충동적인 구매 주의 할 것.
05년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것.
● 개
46년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
58년 운수대통하는 날, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다.
70년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 많이 움직여라.
82년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
94년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
06년 자만심이나 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
● 돼지
47년 넓은 마음으로 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
59년 미래가 밝다, 지나간 일에 집착하지 말 것.
71년 생각이 힘들게 한다. 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
83년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절.
95년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
07년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
