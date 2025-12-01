[오늘의 운세/12월 19일]

● 쥐
48년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
60년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
72년 배우자와 시간을 가져라.
84년 가급적 대중교통 이용할 것.
96년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
08년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려나간다.
● 소
37년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
49년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려나간다.
61년 일도 많지만 보람도 크다.
73년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
85년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
97년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
● 범
38년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
50년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
62년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
74년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
86년 가끔은 일상생활에서 벗어나 보아라.
98년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
● 토끼
39년 좀 더 느긋한 마음으로 여유를 가질 것.
51년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
63년 좋은 소식이 기다리고 있다.
75년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
87년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
99년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
● 용
40년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
52년 승자의 아량과 여유가 필요.
64년 금전 문제나 사람 문제로 고민할 수 있다.
76년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
88년 상황이나 분위기 파악을 잘할 것.
00년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
● 뱀
41년 주위에 작은 도움과 친절을 베풀어 볼 것.
53년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
65년 모든 일이 잘 풀려나간다.
77년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
89년 작은 것에 인색하지 말 것.
01년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
● 말
42년 가급적 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
54년 외출할 때는 따뜻하게 입는 것이 좋다.
66년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
78년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
90년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
02년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
● 양
43년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
55년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
67년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
79년 기대가 크면 실망도 크다.
91년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
03년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
● 원숭이
44년 작은 일에도 감사하는 마음을 가질 것.
56년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
68년 자존심 버려라. 백지장도 맞들면 낫다.
80년 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것.
92년 도와주려면 확실하게 도와줄 것.
04년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 닭
45년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
57년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
69년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
81년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
93년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
05년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
● 개
46년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상.
58년 오늘은 문서로 인한 거래에 좋다.
70년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
82년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
94년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
06년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
● 돼지
47년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다.
59년 겉치레보다는 마음 편안한 것을 선택.
71년 이득도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
83년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
95년 가급적 친절 무드로 일관할 것.
07년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
인천철학관 박성희 원장
