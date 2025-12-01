[오늘의 운세/12월 18일]

● 쥐
48년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
60년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
72년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
84년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
96년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
08년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
● 소
37년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
49년 중요한 일은 내일을 기약해라.
61년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
73년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
85년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
97년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
● 범
38년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯.
50년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
62년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
74년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
86년 충동구매와 과음은 금물!!
98년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 토끼
39년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
51년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
63년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
75년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
87년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
99년 웃어넘길 수 있는 아량이 필요.
● 용
40년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
52년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
64년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
76년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
88년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
00년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행 조심!
● 뱀
41년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
53년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
65년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
77년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
89년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
01년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크할 것.
● 말
42년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
54년 고질병에서 해방이 되는 기상!
66년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
78년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
90년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
02년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
● 양
43년 모든 것은 세월이 약이다.
55년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
67년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
79년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
91년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
03년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
● 원숭이
44년 행운의 여신이 함께하고 있다.
56년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
68년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
80년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다.
92년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
04년 자신의 위치에서 본분을 다할 것.
● 닭
45년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
57년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
69년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
81년 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
93년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
05년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기.
● 개
46년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것.
58년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
70년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
82년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
94년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
06년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
● 돼지
47년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
59년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
71년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
83년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
95년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
07년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0